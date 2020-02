Bruna Marquezine recebe crianças refugiadas em sua casa no Rio

Nestes quatro anos, a artista já pediu doações de seus fãs para ajudar esse público - Foto: Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine abriu as portas de sua mansão na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, para receber meninas refugiadas no último domingo, 16. As pequenas fazem parte da ONG brasileira I Know My Rights (IKMR), que defende o direito de crianças que migraram para fugir de conflitos em seus países de origem.

As garotas foram na piscina, dançaram, fizeram piquenique e brincaram de desfilar na mansão da atriz. Em 2016, Bruna passou duas semanas no Oriente Médio conhecendo a realidade dos refugiados sírios. Lá, ela conheceu a ONG brasileira, a Agência da ONU para Refugiados (Acnur) e desde então apoia a causa.

Nestes quatro anos, a artista já pediu doações de seus fãs para ajudar esse público, doou para um fundo financeiro voltado para trazer crianças refugiadas para o Brasil e visitou os pequenos acolhidos na IKMR.