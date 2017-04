Brincadeira congelante de Frozen chega à Capital

Uma aventura congelante será a diversão da criançada no Shopping Campo Grande a partir do dia 10, quando será inaugurada uma das mais esperadas atrações do ano: Brincadeira Congelante. Um castelo inspirado no filme será instalado na Praça de Eventos e irá garantir momentos emocionantes.



Os pequenos poderão soltar a voz em um karaokê para cantar o sucesso “Livre Estou”. A atividade continua com o escorregador do Olaf. Além disso, foram instalados monitores e trenós para que as crianças possam disputar uma corrida virtual por meio de um game no meio da neve. E por falar em neve, não poderia faltar um espaço para as crianças montarem os famosos bonecos.



O evento é aberto ao público e indicado para todas as idades*, uma ótima sugestão para os pais se divertirem com seus filhos. A atividade, realizada através de distribuição de senhas, estará localizada na Praça de eventos e acompanhará o horário de funcionamento do Shopping. Para mais informações, ligue para (67) 3389-8008.

