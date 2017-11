Brasileiros planejam fazer mais viagens em 2018 do que em 2017

E eles não só planejam mais viagens, mas 65% gostariam de viajar para mais longe no próximo ano. - Divulgação

De acordo com uma pesquisa da Booking.com, líder mundial em conectar viajantes com a maior seleção de lugares incríveis para ficar, quase dois terços (72%) dos viajantes brasileiros dizem que irão viajar mais em 2018 do que em 2017. E eles não só planejam mais viagens, mas 65% gostariam de viajar para mais longe no próximo ano.

Neste levantamento, a Booking.com analisou as vontades e intenções de viagem de 19.000 viajantes de 26 países para revelar algumas das maiores tendências de viagem para 2018, e, especialmente dentre os brasileiros, o desejo de ver mais do mundo estará mais forte no próximo ano: mais da metade dos viajantes do país (55%) deseja visitar o máximo de destinos possível e 26% querem ser mais aventureiros.

Para quase um quarto (28%) dos brasileiros, a percepção é de que os voos de longa duração estão se tornando mais acessíveis, mas enquanto viajar para destinos distantes e remotos continuará crescendo, 2018 também verá muitas pessoas ficando mais perto de casa, com metade dos brasileiros (53%) planejando viagens mais curtas no próximo ano, especialmente passeios na própria região onde moram e viagens de bate-volta.

Esse entusiasmo para as férias caseiras se resume a muitas pessoas (50%) acreditando que viagens domésticas são mais baratas e pouco mais da metade dos viajantes brasileiros (52%) percebendo que ainda há muitos lugares maravilhosos para descobrir no próprio país. Poder viajar diversas vezes também é um fator catalisador, pois quase um em cada três brasileiros (31%) acredita que duas ou três viagens mais curtas e mais próximas de casa são melhores que uma viagem longa e distante. Pouco mais de dois terços (67%) pretendem fazer mais viagens de fim de semana em 2018 do que em 2017.

