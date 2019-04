Bosque dos Ipês tem oficina de Páscoa, Go Bigger e descontos nas atrações neste feriado

A semana vai ter a inauguração do Go Bigger - o brinquedo inflável de 300 metros de percurso - Foto: Divulgação

Para quem vai ficar em Campo Grande durante o feriado de Sexta-feira da Paixão, dia 19 de abril e no fim de semana, o Shopping Bosque dos Ipês é uma das opções de lazer para toda família. Na programação, tem oficinas de Páscoa, Feriado Descontrolado com descontos nas atrações, a inauguração do Go Bigger - o brinquedo inflável de 300 metros de percurso - exposição fotográfica "Esperando por Você" de animais para adoção, exposição "Cultura Indígena Regional", em comemoração ao Dia do Índio e o Congresso de Mulheres (CIFAD 2019) da Igreja Evangélica Assembleia de Deus.

No feriado, o horário de funcionamento da praça de alimentação será das 10h às 22h. Os players, como a Praia do Bosque, Trenzinho, Play Games, Radical Jump, Radical Hoover, Piscina de Bolinhas, Assault Warzone, Casa da Tia Paula, Mini Cars, Arena Games e Vitinho Park ficarão abertos a partir do 12h até às 22h, o UCI Cinema, o horário é conforme a programação. As lojas satélites e âncoras ficarão fechadas, exceto as Lojas Americanas e Cacau Show que abrirão de 12h às 20h. O Fácil, Detran, lotérica estarão fechados. No sábado e no domingo de Páscoa, o horário de funcionamento das lojas permanece normal.

De 19 a 21 de abril, das 14h às 20h, tem oficinas de chocolate para a criançada aprender a fazer ovinhos e cestinha de Páscoa. O pequeno após a brincadeira poderá levar suas produções para presentear quem quiser. Todas as atividades serão coordenadas por monitores. O investimento é R$ 15 por kit e ficará localizada em frente à loja Forever 21, no 1º piso.

Para toda a família se divertir, inaugura neste feriado o Go Bigger, o brinquedo inflável com 300 metros de percurso, com escorrega, piscina de bolinhas, cama elástica, corrida de obstáculos, labirinto e muita aventura. A atração ficará localizada no estacionamento do Shopping , no acesso C.

O Feriado Descontrolado garante a diversão para as crianças, jovens e adultos, com diversas atrações com descontos, são elas: Vitinho Park (passaporte por R$ 25 - não inclui a roda gigante), Play Games (Jogos eletrônicos por R$ 3,00 - exceto as máquinas de brinde, brinquedos coletivos e simulador de montanha russa); Radical Jump e Radical Hoover (20 minutos R$ 10); Assault Warzone (2 horas - 100 tiros com equipamento por R$ 28); Casa da Tia Paula (1 hora por R$ 35); Mini Cars (30 minutos de por R$ 35); Arena Games (30 minutos por R$ 14 / 1 hora por R$ 21).

O cinema UCI está com vários filmes em cartaz, entre eles: After; De Pernas para o Ar 3; Shazam; Dumbo; Superação - O Milagre da Fé; Capitã Marvel; A cinco passos de você. Para conferir os horários acesse o site https://www.ucicinemas.com.br

A Igreja Evangélica Assembleia de Deus realiza o Congresso de Mulheres (CIFAD 2019) nesta sexta-feira (19), das 8h às 11h30, e no sábado (20) e domingo (21), das 17h às 22h no Bosque Expo, o centro de eventos do Shopping Bosque dos Ipês. O evento é aberto ao público. Para mais informações entre em contato no (67) 3321-0819 ou (67) 99188-7575.

Maria, Carlotinha, Scoot e mais quatorze cachorrinhos estão disponíveis para adoção, em busca de um grande amigo e um lar com muito carinho. Para conhecer mais sobre eles, a Exposição Fotográfica "Esperando por Você" com retratos super fofos, a história de cada pet, espaço para doação e como fazer para adotá-los. A exposição está no 2º piso, próximo à Praça de Alimentação.

Em alusão ao Dia do Índio, celebrado no dia 19 de abril, o Shopping Bosque dos Ipês, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), realiza a exposição "Cultura Indígena Regional". A mostra é composta por peças do acervo do Memorial da Cultura Indígena da aldeia urbana Marçal de Souza. O artesanato exposto pertence às etnias Terena, Guarani, Kinikinau e kadiwéu. Peças em cerâmica, tela, adornos e roupas típicas também estarão à mostra. O artesão Emílio Figueiredo, da Aldeia Buriti, e a artista plástica Andrea Luz, que desenvolve trabalhos sobre a etnia Terena e Kadiwéu, participam com suas obras da exposição.

Além de toda essa programação, o Shopping oferece uma atração gratuita neste domingo (21), com a apresentação teatral "As Aventuras de Bagacinho em: Quem conta um conto, cria um ponto" com o espetáculo Sítio do Pica Pau Amarelo, às 15h30 no Arena Bosque - 2º piso.