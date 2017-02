Bloco de carnaval de Corumbá mescla samba na avenida com funk e axé

No melhor carnaval do Estado, os ritmos baianos fazem sucesso / Reprodução

O samba no pé, que atrai multidões todos os anos ao desfile das escolas e blocos carnavalescos de Corumbá, não é a única atração da folia pantaneira. O espetáculo proporcionado pelos sambistas na Avenida General Rondon não perderá nunca o brilho, porém o funk, o axé e outros ritmos se misturam a ginga e a irreverência de quem ama o carnaval e o samba, como o corumbaense.

Este ano, por exemplo, o folião da Capital e de outras regiões do Estado tem um motivo a mais para brincar o carnaval na histórica cidade fronteiriça. Cada vez mais apostando em um novo (e fiel) público mais jovem, os blocos carnavalescos independentes estão investindo em grandes atrações nacionais em suas festas privativas, as quais não concorrem com a programação oficial organizada pela prefeitura na passarela do samba.

O mais tradicional dos blocos, o Afoga o Ganso, que este ano completa 330 anos, contratou Chiclete com Banana e Thimbahia para comandarem dois dias de concentração – 25 e 28 de fevereiro -, enquanto outro líder em festa fechada, o Biriguis, anunciou a vinda do funkeiro paulista MC Livinho, que se apresentará no dia 26 de fevereiro.

Sucesso

No melhor carnaval do Estado, os ritmos baianos fazem sucesso graças a uma fórmula criada originalmente pelo Afoga o Ganso, nos anos de 1990. As concentrações realizadas pelos blocos tornaram-se uma tradição e atraem milhares de pessoas de Mato Grosso do Sul e de outros estados. O Afoga vem investindo em grandes atrações. Em 2009, por exemplo, levou o Harmonia do Samba a Corumbá.

Para participar, o folião adquire o abada, com direito a open bar e camiseta personalizada. O setor de camarote oferece de água a uísque e ambiente climatizado. A concentração, em área fechada no centro da cidade, próxima à estrutura do desfile das escolas de samba, inclui trio elétrico e ainda a descida para a avenida com a atração da noite.

Onde comprar

Os foliões de Campo Grande ainda podem comprar seu abada no Gugu Lanches. Vendas também pelo site www.fasttickets.com.br. Mais informações: 9942.1205 e facebook.com/afogaoganso/?fref=ts, onde estão atualizados os preços para pista e camarote e condições de pagamento (cartão e parcelamento).

Veja Também

Comentários