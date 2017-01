Biblioteca Isaías Paim realiza programação de férias para a garotada

A Biblioteca Pública Estadual Isaías Paim, unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, realiza neste mês de janeiro sua programação férias. De 16 a 20 de janeiro, a partir das 14 horas, serão oferecidas oficinas e espaço de atividades livres, como pintura, dança e brincadeiras e filmes.

O objetivo é atingir o público infantil que se encontra em recesso escolar, buscando promover a interação social e cultural durante tal período, incentivando o estímulo ao conhecimento por meio da literatura, brincadeiras lúdicas, música, arte, entre outras. As atividades realizadas visam ainda contribuir no desenvolvimento da criatividade, concentração, percepção, observação, imaginação e, principalmente, a espontaneidade.

Segundo a coordenadora da Biblioteca, Eleuzina Crisanto, o lúdico age como facilitador social, desperta a criatividade, possibilita a aprendizagem e habilidade variadas, criando assim seu o mundo interior e exterior, sabendo construir e diferenciar o imaginário do real. "Por meio do contato da criança com atividades lúdicas e leitura ela desenvolve melhor sua criatividade, imaginação e absorve a cultura".

A programação termina na sexta-feira, dia 20, com a exibição do filme O Pequeno Príncipe, do escritor francês Antoine de Sant-Exupéry. O filme dispõe de recursos acessíveis, assim possibilitando a inclusão de todos.

Sinopse: Um Piloto cai com seu avião no deserto e ali encontra uma criança loura e frágil. Ela diz ter vindo de um pequeno planeta distante. E ali, na convivência com o piloto perdido, os dois repensam seus valores e encontram o sentido da vida. Com essa mágica, sensível, comovente, ás vezes triste, o Escritor Frances Antoine de Saint-Exupéry criou há 70 anos um dos maiores clássicos da literatura universal.

A Biblioteca pretende atender até 15 crianças que farão atividades orientadas pelos estagiários e funcionários bem como momentos de livre leitura. Haverá um intervalo para o lanche. (Os pais devem encaminhar o lanche de casa).

As inscrições podem ser feitas somente por telefone ou presencial: (67) 3316-9175/ 3316-9161. Endereço: Av. Fernando Corrêa da Costa, 559 – 2º Andar | Centro. Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira das 7h30 às 17h30.

Programação

16/01 –Segunda –Feira -14h às 17h

Dança da cadeira- Patrícia Corinda

Bingo das palavras-Mariana de Castro

Faixa etária (5 a 8 anos)

17/01 (Terça-Feira )14h às 17h

Oficina de Jogos (Boliche) Ellen Fernanda

Pintura livre

Faixa etária (6 á 12 anos)

18 /01(quarta-feira)14h às 17h

Oficina de Balões de Modelagem- Amanda Beatriz

Brincadeiras livres.

Faixa etária (7 á 12 anos)

19/01(quinta-feira)

Roda de leitura

Brincadeiras

Faixa etária (7 a 10 anos)

20/01 (sexta-feira) 14h às 17h

Jogos lúdicos (livres)

Filme O pequeno Príncipe

Classificação: (7 a 10 anos)

