A série exclusiva "Grandes Cenas", do Curta!, exibe na Quarta de Cinema, 11, às 23h45, o depoimento inédito da atriz Betty Faria sobre a sequência final do filme 'Romance da Empregada' (1988), do diretor Bruno Barreto. A atriz se diverte ao relembrar as etapas de realização da cena, que demandou três locações diferentes para que a equipe filmasse os diferentes estágios da enchente que marca o final do longa. - "Molha a Betty!" era a palavra de ordem da filmagem, porque a Betty sempre tinha que está molhada para a continuidade, a roupa molhada, o cabelo molhado, aquela coisa.", ri a atriz de 75 anos, ao lembrar da cena.

Apresentador de "Grandes Cenas", Matheus Nachtergaele comenta sobre a sequência e exibe as entrevistas da atriz e do diretor. Ao final do episódio, a cena é exibida.

Betty Faria se recorda do processo da construção da personagem Fausta, sempre muito pessoal para a atriz. "Eu escrevo historias da vida do personagem que eu invento até a hora de começar o filme. E depois você começa a mexer no corpo, na postura. Então eu fui construindo essa mulher, entendendo essa mulher. Aquela vida danada, sem dinheiro. Aquele cabelo que não tinha tempo de tratar. Aquele trem da Leopoldina com calor. E trabalhar na casa da patroa da zona sul, que reclama, que bate pé, e chegar em casa, aquele marido bêbado que quebra a perna por que é um inútil. A revolta da vida daquela mulher que resolve arranjar um velho. E eu fui tomando de amores pela Fausta."

Produzida pela Casa de Cinema de Porto Alegre, com direção de Ana Luiza Azevedo e Vicente Moreno, a produção terá 22 episódios com análises e comentários das grandes cenas icônicas do cinema brasileiro e latino-americano através de depoimentos de quem esteve diretamente envolvido, seja na direção, montagem ou atuação.

Grandes Cenas –(Série)

Uma grande cena é aquela que não se define apenas na relação com as demais. Uma grande cena é aquela que contém em si um filme à parte, um universo à parte, capaz de alterar nossa sensibilidade e perdurar na nossa memória. Com o objetivo de resgatar o apreço por essa unidade fundamental que é a cena, a série Grandes Cenas busca analisar cenas memoráveis do cinema brasileiro.

Episódio inédito – "Romance da Empregada"

O diretor Bruno Barreto e a atriz Betty Faria se divertem ao lembrarem as etapas de realização da cena final de Romance da Empregada (1988), que demandou três locações distintas para filmar os diferentes estágios da enchente.

Diretores: Ana Luiza Azevedo e Vicente Moreno

Duração: 15 min

Estreia: 11 de janeiro, quarta-feira, às 23h40.

Classificação: Livre

Horários alternativos:

Dia12 de janeiro, quinta-feira, às 3h40 e às 17h40;

Dia 13 de janeiro, sexta-feira, às 11h40;

Dia 14 de dezembro, sábado, às 22h10.

PROMO – Duração 1': https://www.youtube.com/watch?v=PsxQyjTx87U

