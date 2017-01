Berçário dos icebergs: nove dias na Groenlândia que valem por toda a vida

As atrações locais incluem os famosos e gigantescos icebergs vistos bem de perto,cenários vulcânicos e pequenas aldeias onde vive o povo Iniut com seus cães puxadores de trenós / Divulgação/Assessoria

Disko Bay, na costa Oeste da Groenlândia é o ponto central deste cruzeiro-expedição da Poseidon que parte de Nuuk e termina em Kangerlussuaq . As atrações locais incluem os famosos e gigantescos icebergs vistos bem de perto,cenários vulcânicos e pequenas aldeias onde vive o povo Iniut com seus cães puxadores de trenós.

Para qualquer lado que se olhar, o cenário é de cair o queixo. Seja no glacial Eqip Sermia ou na montanha Uummannaq, esculpida pela natureza em forma de coração ou no Ilulissat Icefjord, patrimônio mundial da Unesco. Perto dalí fica a cidade de Ilulissat, de onde se pode ver de perto, os icebergs que se desprendem da imensa Eqip Sermia. Juntos, essa imensa massa de gelo altamente cênica, juntamente com o som dramático produzido pela soltura dos icebergs é um espetáculo natural inesquecível.

As excursões já programadas pela Poseidon, sempre com orientação de especialistas que vão a bordo, incluem visitas às aldeias do povo Inuit de antuigas tradições e casas coloridas assim como exploração em barcos zodiacs da região dos icebergs assim como praticar caiáqui e fazer caminhadas para fotografar toda essa beleza da Disko Island, a maior da costa oeste da Groenlândia e lar de uma variedade de espécies da baleias.

Representada pela Velle, no Brasil, a Poseidon Expeditions está oferecendo essa programação com saída em 22 de maio por US $3995,00 por pessoa e nesse valor está incluído o cruzeiro com todas as refeições e mais: voo de Kangerlussuaq a Nuuk;transfer de embarque e desembaque, estação de chá e café 24 hs, coqueteis de boas vindas e despedida, excursões, conforme programadas, seguro para evacuação de emergência ,jaquetas térmicas Poseidon , botas de borracha.

