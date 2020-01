'BBB 20': Casa de Vidro terá 4 participantes e estreia no sábado

Casa de Vidro da 9ª edição do 'Big Brother Brasil', localizada em shopping no Rio de Janeiro - Foto: Tasso Marcelo/Estadão

A Casa de Vidro do BBB 20 teve sua data de estreia confirmada pela Globo para o próximo sábado, 1º.

Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, 29, a emissora confirmou que o local receberá quatro participantes, sendo dois homens e duas mulheres, e apenas um de cada sexo poderá entrar em definitivo na casa do Big Brother Brasil, o que está previsto para terça-feira, 4.

"Mas quem entra na casa de vidro? Pipoca anônimos? Camarote personalidades? Ex-BBB?", traz o comunicado, mantendo a identidade dos participantes como um mistério.

No BBB 20, a Casa de Vidro ficará no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O local já recebeu o cômodo em outras edições do reality.