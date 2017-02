Banda SuperÁcida lança clipe em show no Blues Bar na sexta-feira

O rock ardido da banda campo-grandense SuperÁcida vai esquentar o Blues Bar na sexta-feira (10) para o lançamento do clipe da música “Carcaça”. Quem abre o show é a banda Larissa e Os Pexe's, que toca a partir das 22h.



Formada no ano passado, SuperÁcida conta com Rodrigo Tozzette na guitarra e vocal; Alex Cavalheri nos teclados, guitarra e vocal; Leonardo Reis no baixo e vocal e Adriel Santos na bateria. A banda possui músicas autorais, mas também executa releituras de clássicos do rock e da música regional de Mato Grosso do Sul, conforme Tozzette.



A música “Carcaça” foi composta por Alex Cavalheri e fala basicamente de como é bom a pessoa ter consciência de seu amadurecimento. “Fala de perceber como antes éramos apenas uma ‘carcaça’ e com o tempo viramos gente aprendendo sempre mais e mais. No clipe é bastante destacado o som enérgico e intenso da banda”, destaca Cavalheri.



Companheiros desde a época da extinta O Bando do Velho Jack, Tozzette e Cavalheri tocam juntos há 20 anos. De acordo com Alex, a nova fase da caminhada artística dos dois também é remetida na música Carcaça. “Há tanto tempo tocando juntos, nos sentimos preparados mais do que nunca para fazer algo que faça a diferença. Nesse processo, o Adriel e o Léo vieram acrescentar muito no som que estamos buscando”.



Parte do repertório é feita da releitura de hits para quem já acompanhava o trabalho do Bando, além de músicas do trabalho solo de Alex Cavalheri e a releitura de clássicos de The Rolling Stones, Elvis Presley, Led Zeppelin, The Beatles, Marvin Gaye e Bad Company. O repertório também conta com músicas de Roberto Carlos, Rita Lee, Os Mutantes, Geraldo Roca e Paulo Simões.



Serviço - O show de lançamento do clipe Carcaça, da banda SuperÁcida, acontece no dia 10 de fevereiro, no Blues Bar. Quem abre a noite é a banda Larissa e Os Peixes. Os ingressos do primeiro lote estão sendo vendidos a R$ 15,00, já os do segundo lote custarão R$ 20,00. Podem ser adquiridos online pelo endereço bit.ly/ingressossuperacida.



Veja Também

Comentários