Banda Hollywood Cowboys dá início às comemorações de 10 anos

Banda Hollywood Cowboys - Divulgação

A sexta-feira (5) à noite será de muito hard rock no Jack Music Hall, a casa abre a partir das 21h e a banda Hollywood Cowboys dá início as comemorações de 10 anos de banda com um show que mistura música autoral e clássicos de Whitesnake, Bon Jovi, Aerosmith dentre outros.

Fundada no ano de 2008 por Caio Dutra, a banda iniciou seus trabalhos decidindo tocar Hard Rock, principalmente de grandes bandas dos anos 80 como Kiss, Skid Row, Van Halen, Guns n’ Roses e Whitesnake.

Teve seu debut no evento Tequila Hard Fest, em Outubro de 2008, que contou com mais de 800 pessoas, onde dividiu o palco com a banda paulista “Best Guns n’ Roses Cover (SP)” e mais 2 bandas.

A banda se apresentou em 2009 no Campo Grande Rock Festival, evento beneficente que reuniu as maiores bandas do Estado, como Bando do Velho Jack e Bêbados Habilidosos. O ano de 2009 e 2010 foram de caráter alavancador para a banda. Tocando em várias cidades do estado e inclusive fora dele, a banda pôde mostrar seu trabalho, além de dividir o palco com bandas como Rhevan (MS), Motorocker (SP), Dirty Deeds AC/DC Cover (SP) e tocando em eventos como Tribute Night I e II, e Só Rock No Horto - este último em duas edições, uma em 2009 e outra em 2010 - e ficando em 3º lugar na escolha de Melhor Banda do Estado de Mato Grosso do Sul de 2010 segundo site whiplash.net.

A partir de 2011 a banda passou a se apresentar em bares e casas destinadas ao rock em Campo Grande, além de eventos como o Som da Concha e Só Rock no Horto. Em janeiro de 2014 abriu o show do ex-vocalista do Iron Maiden, Blaze Bailey e também deram o start nos trabalhos de composição para sua primeira demo, que está em fase de finalização, com lançamento marcado para o segundo semestre de 2014. Em 2016 a banda lançou seu primeiro EP, o Little Troblemaker, que foi todo produzido via uma campanha de financiamento coletivo, as músicas fazer parte do repertório da noite.

Para Luciano Carvalho, vocalista da banda esse ano promete “Além da galera curtir e comemorar com a gente essa década de banda, estamos preparando shows com os integrantes clássicos da banda, com setlists e participações especiais de vários artistas de MS, que sempre nos inspiraram, 2018 será insano para a Hollywood Cowboys e para quem estiver nos nossos shows”.

Serviço

Hollywood Cowboys no Jack

Data: 05 de Janeiro

Local: Jack Music Hall

Horário: 21h

Ingresso: R$ 10,00