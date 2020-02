Banda formada por pessoas com Down anima Carnaval em Shopping da Capital

O grupo é o primeiro do Brasil a ser composto por jovens com síndrome de down, atendidos pela Associação Juliano Varela - Foto: Divulgação/Assessoria

As tradicionais marchinhas de carnaval ganham animação e ritmo contagiante dos integrantes da banda Down Rítmica, que fará apresentação no Shopping Campo Grande neste sábado (22), às 14h. Fundado há mais de 10 anos, o grupo é o primeiro do Brasil a ser composto por jovens com síndrome de down, atendidos pela Associação Juliano Varela. Com muito brilho, cores e samba no pé, haverá ainda outras atrações que completam a programação do dia no local.

Durante o evento, a Associação Juliano Varela pretende aproveitar o momento para levar ao público informações sobre programas realizados para o desenvolvimento de pessoas com síndrome de down e mostrar que, quando há amor e boa vontade, é possível vencer o preconceito e estimular a inclusão social.

A Associação, que não tem fins lucrativos, foi criada com o objetivo de promover programas para pessoas com síndrome de down. Um deles é o atendimento a bebês desde o nascimento, com auxílio fonoaudiológico, psicológico e com fisioterapeuta ocupacional, proporcionando à criança as experiências de que ela necessita para desenvolver ao máximo seu potencial.

A instituição oferece também a Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA, atendendo a todas as necessidades dos alunos especiais, oferecendo aulas complementares de natação, dança, teatro, capoeira, artes, futebol, além de aulas externas. A família dos alunos recebe atendimento especial, com apoio sócio familiar e encaminhamento à rede sócio assistencial, benefícios eventuais e garantia e efetivação dos direitos entre eles, a inclusão no mercado de trabalho. No site https://www.julianovarela.org.br é possível encontrar mais informações sobre como ajudar a instituição.

Mais animação - O público que visitar o Shopping Campo Grande neste sábado (22) terá, ainda, acesso gratuito a pintura facial e personalização de máscara para as crianças, e os pais também podem entrar na brincadeira junto com os filhos. Em seguida, serão distribuídos pompons para que todos possam acompanhar o bloquinho de carnaval devidamente paramentados. A folia ficará por conta da banda Amando de Oliveira, que também levará marchinhas carnavalescas a partir das 16h.

Serviço:

Data: 22/02 (sábado)

Horário: a partir das 14h

Concentração: Passarela em frente a H.Sterm, 2º piso

Evento Gratuito