Banda da PM realiza concerto musical na UEMS a toda população

Banda de Música da PM - Divulgação

A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, através de seu Corpo Musical, apresenta nesta quarta-feira (14), às 19h30min, concerto musical, na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) – Av. Dom Antônio Barbosa, 4155 , em cerimônia aberta ao público e gratuita com o objetivo de finalizar o ano de trabalho e realizar o congraçamento de seus integrantes, familiares e público em geral.

A Banda de Música da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul foi criada em 11 de outubro de 1.977, data alusiva à divisão do estado, e originou-se de um pequeno número de 08 (oito) músicos, policiais militares, oriundos do 1º Batalhão, sediado em Cuiabá-MT, com o objetivo principal de manter a ritualística prevista no cerimonial militar, atuando, também, em eventos cívicos, culturais e esportivos.

Atualmente, a Banda de Música da PMMS possui um contingente de 35 policiais militares músicos e passou a denominar-se Corpo Musical da PMMS, através da Lei Complementar nº 190, de 04 de abril de 2014 e Lei nº 206 de 05 de outubro de 2015, sendo subordinado diretamente ao CEFAP - Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da PMMS, sob o Comando do tenente-coronel PM Marcos Paulo Gimenez, e tem como seu regente principal o subtenente PM Edgar Cáceres Lopes.

Desta forma, o então Corpo Musical da PMMS, através de suas apresentações promove cultura, lazer e entretenimento à população sul-mato-grossense, além de ser idealizadora do projeto social Banda de Música Mirim, que atende à população carente da capital, desde 1º agosto de 1.995.

Assim, o Corpo Musical da PMMS contribui sobremaneira não só com as atividades rotineiras da polícia militar, mas também leva cultura musical para a sociedade sul-mato-grossense como um todo, pois a comunidade reconhece em cada um dos integrantes da Banda não só um profissional de segurança pública, mas também um agente transformador, que oportuniza através da expressão cultural, a paz e tranquilidade social.