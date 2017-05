Banda de ex-integrantes do Velho Jack lança mais um clipe inédito neste sábado em Campo Grande

O lançamento será no Blues Bar no próximo sábado (6), em uma festa conjunta com várias outras bandas de peso, a partir das 21h, com ingressos únicos a R$ 15 / Divulgação

A banda campo-grandense de rock clássico Horse Society lança mais um videoclipe gravado por aqui, com produção independente, dessa vez da canção "Ghosts on the Road". O lançamento será no Blues Bar no próximo sábado (6), em uma festa conjunta com várias outras bandas de peso, a partir das 21h, com ingressos únicos a R$ 15.

A banda atualmente tem uma formação de supergrupo, com os músicos João Ricardo Tognini nos vocais e guitarra, seu filho João Pedro na Guitarra, Anderson Rocha na guitarra e produção do disco (que sai em breve), Ernani Jr. na bateria e Marcos Yallouz no baixo, os dois últimos membros remanescentes de O Bando do Velho Jack.

"Ghosts on the Road" é uma canção de cerca de 4 minutos, que além de solos vigorosos de guitarra, possui uma letra sombria e um clipe gravado direto na estrada. Vai na contramão de um som mais blues e pop que tem sido feito na Capital. Atualmente, a Horse Society é uma das bandas locais que mais conserva um estilo completamente rock'n'roll clássico, mantendo sempre os riffs pesados e uma estética musical com muita influência dos anos 70 e 80. O videoclipe de "Ghosts on the Road" foi produzido pelo músico Rudy Wt, da banda Dente de Ouro.

Trajetória

O ano era 2014 quando o vocalista e guitarrista João Ricardo Tognini, e seu filho João Pedro, guitarrista solo, se uniram para criar a banda Horse Society, que conquistou um público fiel na cena rock de Campo Grande, e chegou a lançar o disco totalmente autoral “2014 – The Year of Horse” em uma festa repleta de amigos e fãs. A banda seguiu tocando porém deu um tempo nas atividades, após a mudança de alguns integrantes.

Porém, sempre embalado pelas influências de Neil Young e Bob Dylan, o guitarman João Ricardo continuou compondo várias canções. “Continuei tocando, compondo, como sempre. Foi então que o Anderson, que gravou nosso disco em 2014, ouviu algumas coisas e adorou”, conta João, se referindo ao músico Anderson Rocha, do Estúdio 45, onde a Horse gravou o debut álbum.

Empolgados e com Rocha assumindo mais uma guitarra no som, uniram forças com os músicos Marcos Yallouz e Ernani Júnior, para iniciar um novo projeto.

SERVIÇO - O show também conta com a presença do músico Marcelo Souza da Stone Crow, e show da banda Dente de Ouro. O Blues Bar fica na Rua 15 de Novembro, no Centro da Capital.



