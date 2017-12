Banda 'Bee Gees Alive' se apresenta em Campo Grande no início do próximo ano

“Bee Gees Alive” volta a se apresentar em Campo Grande - Divulgação

O conjunto "Bee Gees Alive" apresenta os grandes clássicos do Bee Gees no último sábado do mês de janeiro de 2018, às 21h, no Palácio Popular da Cultura, em Campo Grande (MS). Os ingressos custam entre R$ 120 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada).

"Bee Gees Alive" foi a primeira banda brasileira a divulgar a obra do grupo inglês em apresentações que renderam, em 2003, um título internacional como um dos três maiores tributos a banda em todo o mundo.

Executando clássicos como Massachusetts, Words, To Love Somebody, Stayin´Alive, More Than a Woman, I Started a Joke, Lonely Days, Night Fever, How Deep is your Love, e tantos outros sucessos que marcaram a carreira dos Bee Gees, a banda traz uma experiência rara aos fãs dos irmãos Gibb e apreciadores de um dos melhores repertórios pop de todos os tempos.

Os ingressos podem ser adquiridos no Stand do Pedro Silva Promoções, que fica segundo piso do Shopping Campo Grande (em frente à Riachuelo), ou pelo site www.compreingressos.com . Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3326-0105

Serviço

Dia 27 de janeiro de 2018

Sábado às 21 horas, no Palácio Popular da Cultura

Classificação: 12 anos

Valores de ingressos

Setor B - R$ 120,00 / meia R$ 60,00

Setores A/C/E - R$ 100,00 / meia R$ 50,00

Setores D/F - R$ 80,00 / meia R$ 40,00

Onde comprar

• Stand Pedro Silva Promoções

Shopping Campo Grande, 2º piso, em frente à Riachuelo

Fone: 3326-0105

• Pelo site: www.pedrosilvapromocoes.com.br