Banda Avant lança o clipe da primeira música autoral em Campo Grande

Formada por 4 integrantes (Thiago Silva, Flip Quadros, Felipe Soares e Lucas Ricci), a Banda Avant, lança no próximo dia 15 de setembro no Blues Bar, o clipe da primeira música autoral na capital do Pantanal, Sonhando com você. A música surgiu em um sonho do líder e vocalista da banda Thiago Silva. “Sonhei que escutei outro cantor interpretando essa música, quando contei para os outros integrantes, sabíamos que essa deveria ser nosso, lançamento no mundo musical. A música já está disponível nas melhoras plataformas de música como Spotify, Deezer e Itunes.

Não foi fácil, mas os meninos guiados pela produtora executiva Fernanda Abreu, chegaram até o produtor musical Marcelo Fraga, responsável por produzir nomes como Michel Teló e Cesar Menotte e Fabiano. Fraga, conhecido por Baiano, agora aposta nesses garotos. “Foi um prazer e um grande desafio trabalhar com a Banda Avant. Há muito tempo tenho trabalhado no meio Sertanejo, mas a banda já tem uma boa identidade musical, o que facilitou a produção. O trabalho mesmo é colocar todas essas ideias de identidade de uma forma prática, musical e que soem bem para eles e para o público. Dedicados, focados no trabalho e divertidos e com um carinho muito grande no que apresentar para o público, não só nesse single inicial, bem como nos seus shows, que são super dançantes e divertidos.” conta Baiano animado.

Outro grande incentivador da Banda é o batera Bolha, conhecido no mundo musical por trabalhar com Michel Teló e Maiara e Maraísa. “Já de cara fiquei muito fã da banda pois eles são muito organizados e tem um ideal muito forte. Acompanhei alguns ensaios e algumas passagens de som, isso ao vivo. Tive a honra de ser chamado para ajuda-los no arranjo da música "Sonhando com Você". Eu espero de coração que a Banda AVANT seja um estouro nacional com esse Hit produzido pelo meu grande amigo Marcelo Baiano”

Para o vocalista, criado escutando grandes referências do Rock, é um desafio sair fora da referência nacional musical do centro oeste, a música sertaneja. “Mas são os desafios que dão animo de fazer o diferente e buscar nosso sonho” conta ele. Com agenda lotada, os meninos já fazem mais de 15 shows por mês na capital morena e iniciam turnê pelo em outras cidades englobando o interior de São Paulo e em breve na capital.

O primeiro fã-clube, intitulado sonhando com você, já foi criado, e a idealizadora que se diz a número 1 acompanha todos os shows da banda na capital. “Quando conheci a banda eu me apaixonei pela alegria transmitida, a forma que eles mostram a música, é notável que fazem com muito amor, porque demonstram isso e eu comecei a apresentar pra vários amigos, porque eu queria que eles vissem e sentissem toda essa energia e alegria através da música. Quando escuto as músicas no som da Avant a alegria é outra, tudo se transforma. A música autoral é maravilhosa, ela mexe com os sentimentos, condiz com coisas que a gente vive. Sonhando com você já é um grande sucesso! O buraco é mais Avant”, com a universitária Ana Paula Lovato de 19 anos, presidente do Fã-Clube.

Sobre os integrantes:

Thiago Silva vocalista:

Em casa, sua mãe era muito fã do Queen, a ponto de chorar pelo Freddy Mercury, acabou despertando em Thiago a curiosidade de saber mais sobre ele. O encantamento foi imediato: quando viu Freddy e escutou sua voz não houve dúvidas, queria ser como ele. Naquele momento, viu o quanto a música emocionava as pessoas, decidiu que cantar era mesmo o que queria para sua vida. Tanto que até hoje, se inspira no seu músico predileto, para subir no palco e se soltar para a música.

Flip Quadros Baterista:

O baterista da banda é um dos queridinhos das fãs, filho de fazendeiro, Flip, em um sarau, viu pela primeira o baterista “Bolha”, hoje uma referência no cenário musical. Flip, não conhecia a dimensão do profissional que estava na sua frente, que de fato seria sua inspiração. Quando viu “Bolha” no palco decidiu que era daquela forma que queria ser visto e reconhecido pelo público. Logo depois veio o convite para trabalhar com “Bolha”, no QG Drums, que passou a ser seu grande professor e apoiador.

Felipe Soares contrabaixo:

A música entrou na sua vida através da igreja, mas a paixão ia além do gospel: passou a conhecer nomes como Talles Roberto, Eli Soares, Kirk Franklin, Raiz Coral, John Mayer, BB King, Tim Maia, Ed Motta, Sérgio Saas, Ray Charles, Michael Jackson, dentre outros. Seu primeiro instrumento foi um presente dado pela avó, que mesmo sem condições, fez um empréstimo e comprou o contrabaixo aos 16 anos dele. Essa grande vó não parou por aí, depois de algum tempo fez questão de comprar um violão, que tinha apenas três cordas. Mal sabia que esse incentivo, fez despertar novos sonhos e desejos do neto. Autodidata e muito dedicado, tanto na igreja, quanto no palco: adoração e profissionalismo convivem muito bem, fazendo dele um músico muito conceituado nas duas vertentes.

LUCAS RICCI – Guitarrista Solo:

O incentivo começou em casa, vendo o primo tocar cavaquinho, decidiu aprender violão. Seu tio, até hoje um grande incentivador, emprestou o primeiro instrumento musical. Resolveu aprender, para tocar como os artistas que já admirava como: Chuck Berry, Elvis Presley, Creedence e entre outros. Mas a paixão pela guitarra veio quando ouviu Guns n’ Roses e ficou impressionado com Slash , guitarrista da banda.

As aulas de música do colégio já não bastavam: Lucas queria mesmo ser profissional! Com o apoio da família, buscou aulas particulares e colégios específicos de música, dividindo seu tempo entre as aulas, a música e a igreja, onde já fazia algumas apresentações.

