Bailinhos e atividades de recreação são atrações para o Carnaval

Chegou a época mais divertida do ano e as crianças vão poder aproveitar a folia no Shopping Campo Grande. Nos dias 25 e 28 de fevereiro, um bailinho infantil e diversas atividades de recreação estarão à disposição das crianças entre 15h e 18h, tudo de forma gratuita, na Praça Central do estabelecimento. No dia 25 haverá um concurso de fantasias infantil e no dia 28 será a vez dos pets: acontecerá o cãocurso, onde serão eleitas as melhores fantasias dos animaizinhos de estimação.

Nos dois dias, as crianças poderão se divertir com atrações como oficinas de máscaras; pinturinha de rosto; escultura de balões; pipoca; algodão doce e outras novidades. Para brincar no evento ou participar das atividades não é necessário se inscrever.

Para participar do concurso de fantasias infantil no dia 25, basta preencher a ficha de inscrição gratuita em uma das lojas participantes apoiadoras do evento: 1+1, Celeiro Pedroca e Jujuba, Hering Kids, Marisol, Pezinho e Cia ou Ri Happy. As inscrições podem ser feitas até a sexta-feira (24) durante o horário de funcionamento do Shopping. Podem participar crianças com idade até 12 anos e as vagas são limitadas.

A premiação será distribuída da seguinte forma:

1º, 2º e 3º lugar: Vale-brinquedo no valor de R$ 100 da Ri Happy + estojo da Hering Kids

4º e 5º lugar: Vale-presente no valor de R$100/cada da loja 1+1

6º e 7º lugar: Vale-presente no valor de R$100/cada da loja Marisol

8º e 9º lugar: Vale-presente no valor de R$100/cada da loja Pedroca e Jujuba

10º ao 19º: Estojo da loja Hering Kids

Todas as crianças que participarem do desfile poderão ter suas imagens e fotografias divulgadas/publicadas nas mídias do shopping, inclusive internet. O regulamento está disponível no site www.shoppingcampogrande.com.br. Dúvidas e mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3389-8000 ou 3389-8008.

Veja Também

Comentários