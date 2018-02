Baile infantil de carnaval do Norte Sul tem premiação para melhores fantasias

Quem quiser participar precisa se inscrever até sexta-feira, dia 09 de fevereiro até às 22h, nas lojas que oferecem os prêmios - Foto: Shopping Norte Sul Plaza

O shopping Norte Sul Plaza, em Campo Grande, realiza nos dias 11 e 13 de fevereiro das 16h às 20h, o “Baile de Carnaval Infantil”, atração gratuita voltada para toda a família. Além da diversão garantida, quem participar do evento pode sair com muitos prêmios.



As crianças que participarem do Concurso de Fantasias irão concorrer a sete presentes das lojas parceiras, como vale compras na Maria Chic Chic, Kidstok e RiHappy, kit roupa de banho da loja Caverna do Dino, toalha de banho infantil da Hering Kids, um vale recreação da Tia Lene Recreações e um voucher para refeição da Croasonho. Cada loja irá presentear três crianças, 1º, 2º e 3º colocados.



Quem quiser participar precisa se inscrever até sexta-feira, dia 09 de fevereiro até às 22h, nas lojas que oferecem os prêmios. A inscrição é gratuita e pode ser feita apenas presencialmente.



O evento é aberto a crianças de todas as idades, desde que acompanhadas dos pais ou responsáveis. “Este é o quinto ano consecutivo que realizamos o Carnaval das Crianças no Norte Sul Plaza, que se tornou uma das melhores alternativas infantis da cidade. Nossa expectativa é de que toda a família se divirta no evento, que será realizado somente no domingo e terça de carnaval”, afirma o superintendente do shopping, Fabiano Bussi.

A matinê terá ainda encontro com personagens, bloquinho pelos corredores, bateria da escola de samba mirim “Herdeiros do Samba”, distribuição de confete e serpentina, recreação, pintura facial e delícias como algodão doce e pipoca. A Croaosonho também estará com um barzinho no local, com vendas de refrigerante e água, além das delícias em miniatura, para repor as energias dos foliões.