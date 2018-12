Baile do Servidor reúne duas mil pessoas em festa à fantasia

A caracterização não foi um item obrigatório, mas muitos servidores entraram na brincadeira e foram fantasiados - David Majella e Júnior Miranda

Para encerrar o calendário de atividades do servidor de 2018 o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), realizou no primeiro sábado de dezembro a 5ª edição do Baile do Servidor. A festa à fantasia reuniu duas mil pessoas no clube Estoril e teve animação da Banda Lilás e do Grupo Sampri.

No evento, o governador Reinaldo Azambuja agradeceu aos servidores pela dedicação ao serviço público. “A palavra que tenho para todos os servidores é gratidão. Pela paciência, por superar os obstáculos que superamos. Não foi fácil governar no Brasil nos últimos quatro anos, todos nós fizemos um sacrifício enorme para chegar ao final de 2018 como chegamos. Agradeço a paciência, a dedicação, o trabalho, e os desafios que superamos” declarou o governador que entrou no clima da festa junto com a primeira dama Fátima Azambuja e foram fantasiados de Zorro, personagem famoso do cinema.

De casal cigano com a esposa Sabrina Basílio, o secretário da SAD, Carlos Alberto de Assis, pontuou que esses eventos são mais uma oportunidade de fortalecer a política humanizada de gestão de pessoas que vem sendo desenvolvida pelo Governo do Estado. “O Baile do Servidor virou uma tradição e o motivo dessa festa bonita é o nosso servidor. São momentos únicos, capazes de fortalecer relações interpessoais dentro e fora do ambiente de trabalho. É o reencontro de servidores ativos e inativos. Acredito que fechamos com chave de ouro o calendário de ações de 2018” pontuou.

A caracterização não foi um item obrigatório, mas muitos servidores entraram na brincadeira e foram fantasiados não só pela diversão, mas também pelo concurso de melhor traje que premiou duas pessoas com um vale presente da loja Anita no valor de R$ 250 cada. Uma comissão de olheiros pré-selecionou 20 pessoas, sendo dez para concorrer na categoria feminina e dez para a masculina. A decisão final foi feita pelo público.

Na categoria feminina a servidora Valéria Rodrigues Machado, da Agencia Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), levou a melhor. De Batgirl ela afirma que o objetivo maior era a diversão. “Nem esperava. Me arrumei, e vim mesmo para curtir com a galera da Agepen. Como está chegando o fim de ano, a gente fica assim em clima de festa, e nosso foco era a diversão mesmo. Mas fui escolhida, a galera votou e eu fiquei feliz por ter ganho. Foi muito significativo” destacou a servidora com um sorriso no rosto.

A fantasia de Doutor Morte impressionou pela riqueza de detalhes, e foi unanimidade na hora da escolha pelo público. Servidor da Assembleia Legislativa, Rafael Domingos destacou o momento ímpar de integração dos servidores públicos. “Estou muito feliz por ser o vencedor do concurso de fantasias aqui do Baile do Servidor. Gente, de coração, esse é o melhor Governo que o MS já viu, a melhor administração para o servidor e para todos os sul-mato-grossenses. Muito obrigada pelo presente que eu tive de encontrar amigos, e colegas servidores nessa festa fantástica” pontuou.

Em meio à diversão dos servidores, ainda sobrou espaço para praticar o bem. A venda de quitutes como mini pasteis, risoles e bolinhas de queijo ficou por conta do Clube de Mães da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campo Grande (Apae) com 100% da renda revertida para a instituição.

Organizado pela Coordenadoria Especial de Gestão de Pessoas (Cegesp), o Baile do Servidor integra o calendário de ações voltadas ao servidor, e juntamente com o Circuito de Caminhadas do Servidor, Arraial do Servidor, Ciclos de Palestras, Ações Preventivas de Saúde, e Ações Sociais, promove a política de desenvolvimento do servidor público estadual. Confira mais fotos.