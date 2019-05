Backstreet Boys vai celebrar os 20 anos do álbum “Millennium”

Na madrugada desta segunda-feira (13) o quinteto pediu que os fãs seguissem a conta oficial no YouTube para ficarem de olho no que eles estão preparando - Foto: Reprodução

Todo artista tem um álbum em sua discografia com um maior impacto. Para os Backstreet Boys, o “Millennium” trouxe ainda mais sucesso e recordes – algo até difícil de superar após o “Backstreet’s Back” lançado anteriormente e com o megahit “Everybody” na tracklist. Mas eles conseguiram e agora o projeto está prestes a completar 20 anos. Uma comemoração que não passará despercebida pelo grupo.

Na madrugada desta segunda-feira (13) o quinteto pediu que os fãs seguissem a conta oficial no YouTube para ficarem de olho no que eles estão preparando. O vídeo é ilustrado com trechos de turnê e de clipes como “I Want It That Way”, “Larger than Life” e “Show Me the Meaning of Being Lonely”.

O “Millennium” foi lançado dia 18 de maio de 1999 pela extinta Jive Records e vendeu mais de 1,1 milhão de cópias na sua primeira semana de lançamento debutando na Billboard 200 em primeiro. O álbum foi o primeiro do grupo a conquistar a liderança da parada de álbuns da Billboard – algo conquistado no ano seguinte com “Back & Blue” e recentemente com o “DNA” lançado em janeiro deste ano. O grupo foi uma febre na época de boybands e faz parte da leva de Britney Spears, Christina Aguilera *NSYNC.

Os BSB estão atualmente em turnê. A “DNA World Tour” começou no sábado passado em Lisboa, Portugal. Nesta segunda eles estarão em Madri, na Espanha, e seguem pela Europa até final de junho quando levam o show para a América do Norte.