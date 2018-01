Competição busca universitários para viajar de graça em competição inusitada

As inscrições vão até 14 de fevereiro de 2018 - Foto: Mattias Walkner / Red Bull Content Pool

Já se imaginou viajando pela Europa com os amigos e sem gastar um tostão? Sonho? Não, não. Isso será possível para seis universitários do Brasil, que terão a chance de integrar os dois times brasileiros no Red Bull Can You Make It? A competição internacional, que já vai para sua segunda edição, está com inscrições abertas e reunirá estudantes do mundo todo, que sairão de diferentes cidades europeias em meio a uma aventura cheia de desafios em que poderão usar apenas latas de Red Bull como moeda de troca.

Em 2016, um time de brasileiros garantiu uma vaga para o evento. Os estudantes Rafael Soares, da UFPR, e Johann Waterkemper e Augusto Neubauer, da UFSC, formaram o time Rolling Bulls. Em sua aventura pela Europa, a saga dos amigos teve início na Itália, na cidade de Florença, e teve seu final em Paris, na França. No meio do caminho, passaram por cidades como: Veneza (Itália), Innsbruck (Áustria), Munique (Alemanha), Stuttgart (Alemanha) e outras.

“Com o passar de cada dia, fomos nos soltando e entendendo qual era a melhor forma de continuar com a viagem. Vimos que o trem era sempre a melhor escolha para se deslocar e começamos a entender que cada momento era importante para chegarmos mais perto de nosso destino final. Tivemos momentos épicos. Conseguimos ajuda de um refugiado, trocamos algumas latas por um salto de bungee jump, dormimos embaixo da Torre Eiffel. Foi uma aventura inesquecível. Cada um de nós saiu diferente depois dessa viagem. No final, os três já não eram mais os mesmos que chegaram por lá”, conta Johann, de 24 anos.

Uma das dicas que o trio dá para quem for se inscrever é montar um time com várias características. “Todos nós gostamos de viajar. Mas essa é uma viagem diferente. Ajuda muito ter alguém no time que não tenha vergonha de falar em público e que seja bem cara de pau. Também é importante alguém mais estrategista e que tenha ideias rápidas para salvar o grupo nos momentos de apuro e sem falar na importância de alguém que saiba ler mapas e que consiga traçar os caminhos mais rápidos”, explica Rafael, de 25 anos.

Para 2018, serão mais de 200 estudantes, divididos em cerca de 60 equipes, que sairão das cidades de Madri (Espanha), Budapeste (Hungria), Manchester (Reino Unido), Estocolmo (Suécia), e Roma (Itália) e terão sete dias para cruzar 1000 quilômetros até a linha de chegada, que será a cidade de Amsterdã (Holanda). Durante todo o trajeto os participantes não poderão usar nenhum dinheiro e terão apenas as latas para trocar por caronas, bebida, comida e abrigo.

Para se inscrever basta publicar no site um vídeo de até um minuto explicando porque o seu time merece ser selecionado para a competição. Podem participar estudantes universitários de todo o país maiores de 18 anos e com o passaporte válido.

As inscrições vão até 14 de fevereiro de 2018. De 15 de fevereiro a 6 de março uma votação online selecionará os 30 melhores times. Os dois times campeões serão escolhidos por uma curadoria e anunciados em março.

A competição acontece de 10 a 17 de abril de 2018.