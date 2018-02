Atrações musicais da Expogrande 2018 vão de Alok a Larissa Manoela

O DJ Alok se apresenta em duas noites da Expogrande - Divulgação

Durante entrevista com o empresário Eduardo Maluf, nesta sexta-feira ao programa institucional Caminhos do Produtor, da Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), foi anunciada a grade de shows para a Expogrande 2018, que este ano completa 80 anos de existência. A tradicional feira agropecuária acontece de 5 a 22 de abril no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Para este ano, entre as novidades estarão o camarote da Brahma e os shows dos DJS Alok e Vintage Culture e da cantora Larissa Manoela. Este ano tem também as duplas Bruno & Marrone e Chitãozinho & Xororó estarão juntas no mesmo palco. A cervejaria está na reta final das negociações para ser a marca oficial da Expogrande 2018.

A abertura da Expogrande no dia 5 de abril, quinta-feira, terá portões livres com shows da consagrada dupla Edson & Hudson e do cantor Gustavo Mioto. Apesar da pouca idade, Gustavo Mioto já é sucesso. No Youtube, o jovem cantor tem mais de 190 milhões de acessos e 950 mil inscritos. No Instagram, ele tem mais de 400 mil seguidores.

A sexta-feira, dia 6 de abril, terá shows com Atitude 67, Thiaguinho e o DJ Vintage Culture, que é sul-mato-grossense de Mundo Novo e um dos maiores DJs do Brasil da atualidade de música eletrônica do gênero house music. Aliás, será um dia todo ocupado por sul-mato-grossenses.

O sábado, 7 de abril, será dedicado à "Festa das Patroas", com a cantora Marília Mendonça e a dupla Maiara e Maraisa. O domingo, dia 8, será reservado para o público infantil, com show de Patati Patatá.

Na segunda-feira não há programação na arena de shows. A terça e quarta, dias 10 e 11, serão reservados para shows com pratas da casa, com agenda ainda a ser definida pela organização dos shows.

A quinta-feira também promete balançar o Parque Laucídio Coelho, com Bruno & Marrone e Chitãozinho e Xororó, juntos no mesmo palco. Este é o único show que terá um setor de mesas, para dar mais comodidade ao público.

Na sexta-feira, 13, quem sobe ao palco para transformar a Expogrande numa grande balada é o DJ Alok, que promete um show cheio de efeitos especiais e muita música eletrônica. No sábado, 14, o DJ Alok volta ao palco, que também terá shows das duplas Henrique & Diego e Cleber & Cauan.

No domingo, última dia da agenda de shows, é a vez da cantora Larissa Manoela subir ao palco. A atriz e cantora ficou conhecida por sua atuação em "Carrossel" como Maria Joaquina e transformou-se em ídolo da garotada.

Os shows terão camarotes montados todos os dias. A venda de ingressos começa no dia 20 de fevereiro, quando serão divulgados os locais de vendas e os valores da entrada e para as áreas vips pela Duts Promoções.