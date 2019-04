Atrações musicais agitam a Capital no fim de abril e início de maio

O cantor Silva se apresenta no dia 27, um dia antes de Nando Reis - Foto: Divulgação

A primeira quinzena de abril já acabou, mas a segunda quinzena vem com duas atrações musicais para Campo Grande. Para este mês dois dos maiores compositores do Brasil vão desembarcar na cidade morena. Estamos falando de Silva e Nando Reis, que irão se apresentar no dia 27 e 28 de abril, respectivamente. E para iniciar o mês de maio, o cantor sertanejo Eduardo Costa está de volta com seu novo show.

Silva se apresenta com a sua turnê “Brasileiro”. O cantor virá para Campo Grande pela primeira vez para realizar um show de sua mais recente turnê e vem lotando casas de shows em todo o País. O cantor ficou nacionalmente conhecido com a musica "Fica Tudo Bem" com a participação especial de Anitta, que até o momento já bateu mais 30 milhões de visualizações no YouTube.

Um dia depois, o cantor e compositor Nando Reis conta com seu único parceiro de palco, o violão, e cantará seus sucessos apresentando versões diferentes de seus clássicos. O objetivo do show é apresentar as canções exatamente como foram concebidas. O show leva o nome do álbum de 2015, gravado com maestria. “Voz E Violão, No Recreio – Volume 1” que foi produzido pelo próprio artista. Nando Reis tem em seu repertório sucessos como “All Star”, “Diariamente”, “Espatódea” e “Relicário”.

E após o fim de abril, o cantor Eduardo Costa volta para Campo Grande. O cantor sertanejo apresenta seu novo show, "Na Fazenda" no dia 03 de maio no Ondara Palace. O mineiro que tem sucessos como “Olha Ela Aí”, “Os 10 Mandamentos do Amor” e “Sapequinha” promete um show diferenciado e com a temática mais rural.

AGENDA:

Show de Silva – “Brasileiro”

Local: Palácio Popular da Cultura - Av. Waldir dos Santos Pereira

Data: 27 de abril - Sábado

Horário: 22h

Classificação etária: 14 anos

Mais informações: spartaproducoes.com.br

Show de Nando Reis – “Voz & Violão, No Recreio – Volume 1”

Local: Palácio Popular da Cultura - Av. Waldir dos Santos Pereira

Data: 28 de abril - Domingo

Horário: 20h

Classificação etária: Livre

Mais informações: ingressorapido.com.br

Show de Eduardo Costa – “Na Fazenda”

Local: Ondara Palace - Av. Des. Leão Neto do Carmo - Jardim Veraneio

Data: 3 de maio – Sexta-feira

Horário: 22h

Mais Informações: (67) 99938-4849 / 99124-5685