Atividades gratuitas do Sesc aguçam a criatividade da criançada

No Sesc, a criançada pode aprender brincando com as atividades artísticas, contação de histórias e o Cineclubinho. A programação ocorre toda semana e é inteiramente gratuita.



No Sesc Morada dos Baís, as atividades são aos sábados. Neste, 11, o ateliê das crianças começa às 15 horas e podem participar aquelas que tenham pelo menos seis anos de idade e estejam acompanhadas do responsável.



A oficina será ministrada por Pedro Maia e Tamara Prantl Ribeiro e é preciso levar lápis grafite comum, borracha, apontador, tinta acrílica amarela, tinta acrílica vermelha e tinta acrílica azul.



Às 17 horas, o Cineclubinho exibe “O conto da princesa Kaguya”. Kaguya era um minúsculo bebê quando foi encontrada dentro de um tronco de bambu brilhante. Passado o tempo, ela se transforma em uma bela jovem que passa a ser cobiçada por 5 nobres, dentre eles, o próprio Imperador. Mas nenhum deles é o que ela realmente quer. A moça envia seus pretendentes em tarefas aparentemente impossíveis para tentar evitar o casamento com um estranho que não ama. Mas Kaguya terá que enfrentar seu destino e punição por suas escolhas.



Corumbá – No Sesc Corumbá, já tem Cineclubinho na quinta-feira, 09, às 17 horas, com reprise de “O conto da princesa Kaguya” em sessão a céu aberto, no sábado, às 18 horas.



Depois do cineminha, a contação de “Era uma vez um tirano”, de Ana Maria Machado. Neste conto, que diverte e faz pensar, um país muito divertido que, por descuido e um pouco de preguiça, deixou-se dominar pelo Tirano. E tristemente assistiu e em silêncio obedeceu, enquanto ele desandava a dar ordens e a proibir tudo que não fosse obrigação e trabalho. Só porque ele era o mais forte.



As crianças só queriam rir, brincar, se divertir - tudo o que havia sido proibido em seu país. Suas armas para desafiar o Tirano trazer de volta a alegria: um arco-íris no bolso, uma canção no corpo e uma chuvarada de estrelas.



Serviço – A programação infantil tem participação gratuita. O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. O Sesc Morada dos Baís está localizado na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. Acompanhe a programação no site sesc.ms