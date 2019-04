Atividade circense, cinema e argila agitam o sábado das crianças no Sesc

Às 17h30 haverá apresentação teatral com o “Pocket Circo do Mato”, será encenado às 17h30 no átrio - Foto: Divulgação

No último sábado do mês, 27, a oficina de arte do Sesc Cultura ensinará aos pequenos “Modelagem em argila: expressões do rosto”. Podem participar crianças de 04 a 07 anos, acompanhadas do responsável. Os ingressos são distribuídos meia hora antes da ação, com limitação de 15 vagas.

Às 17h30 haverá apresentação teatral com o “Pocket Circo do Mato”, será encenado às 17h30 no átrio. Uma trupe de artistas apresenta números tradicionais de circo, trazendo a ludicidade e o encanto. O Cine Clubinho exibe também às 17h30 o longa francês “Abril e o Mundo Extraordinário”.

A animação se passa na França, quando ainda em um estado atrasado de desenvolvimento, pessoas desaparecem misteriosamente sem que ninguém saiba por qual motivo. As coisas mudam quando os pais de Avril, dois cientistas, somem e a filha decide ir à procura deles.

Serviço – O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, nº 2270. O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. Acompanhe a programação do Sesc no site sesc.ms