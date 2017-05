Astros do Rock in Rio passarão por 4 cidades brasileiras

Não vai ao Rock in Rio? Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba também receberão as atrações do festival / Divulgação

Se você não vai ao Rock in Rio... O Rock in Rio pode ir até você! Os ingressos estão esgotados há uma semana, mas dez atrações internacionais do festival já confirmaram shows extras em outras quatro cidades brasileiras. É a chance para os fãs que não conseguiram comprar as entradas a tempo ou que não poderiam ir até o Rio de Janeiro.

Oito das 28 atrações do Palco Mundo, o principal do Rock in Rio, farão shows fora do festival. Do palco secundário, o Sunset, Alice Cooper e The Kills já têm shows marcados no São Paulo Trip, que reunirá a maior coleção de roqueiros fora do Rock in Rio. Porto Alegre, Belo Horizonte e Curitiba também receberão shows.

Com isso, setembro promete ser um dos meses mais agitados da agenda de shows internacionais do país. The Who finalmente faz sua estreia no Brasil logo com dois shows. Guns N' Roses e Aerosmith voltam com menos de um ano de intervalo. Maroon 5 dá um espaço um pouco maior: um ano e meio desde a última passagem, em março de 2016. Completam a lista Bon Jovi, Alter Bridge e Def Leppard.

Faltando mais de quatro meses para o Rock in Rio, há ainda especulações sobre dois shows extras do 5 Seconds of Summer, em Porto Alegre (12 de setembro) e São Paulo (14 de setembro). Se as datas não forem confirmadas, os australianos fazem sua estreia em solo brasileiro no Rock in Rio em 15 de setembro, primeiro dia do festival.

O Aerosmith chegou a anunciar em seu site oficial um show na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, no dia 27 de setembro, mas a data logo foi apagada. Até agora, a produtora responsável por trazer a banda ao Brasil só confirma os shows em São Paulo e Belo Horizonte, além do Rock in Rio. O duo britânico Pet Shop Boys, que toca no Rock in Rio em 15 de setembro, também deve anunciar em breve datas extras no Brasil.

Veja datas e preços dos shows já confirmados das atrações que estarão no Rock in Rio:

Maroon 5

Rock in Rio: 16 de setembro no Palco Mundo

14 de setembro - CURITIBA (Estádio Couto Pereira)

Ingressos: De R$ 160 (arquibancada superior) a R$ 450 (camarote) - pré-venda a partir de 2/5 para clientes PaylPal/ venda geral no site ingressorapido.com a partir de 9/5

Aerosmith

Rock in Rio: 21 de setembro no Palco Mundo

18 de setembro - BELO HORIZONTE (Esplanada Mineirão)

Ingressos: De R$ 140 (pista meia entrada) a R$ 580 (pista premium) - pré-venda a partir de 1/5 para fã-clube, 2/5 para clientes PayPal, 9/5 para público geral na ingressorapido.com e 10/5 nos pontos físicos de venda

24 de setembro - SÃO PAULO (São Paulo Trip - Allianz Parque)

Ingressos: De R$ 150 (meia entrada cadeira nível 2) a R$ 780 (inteira pista premium) no site ingressorapido.com e nas bilheterias do Allianz Parque sem taxa de conveniência

Bon Jovi

Rock in Rio: 22 de setembro no Palco Mundo

19 de setembro - PORTO ALEGRE (Estádio Beira Rio)

Ingressos: De R$ 95 (meia entrada cadeira superior) a R$ 550 (inteira pista premium) - pré-venda a partir de 1/5 para fã-clube oficial, 3/5 pré-venda para clientes PayPal, 10/5 venda para público geral no site ingressorapido.com e 11/5 em pontos de venda físicos sem taxa de conveniência

24 de setembro - SÃO PAULO (São Paulo Trip - Allianz Parque)

Ingressos: De R$ 150 (meia entrada cadeira nível 2) a R$ 780 (inteira pista premium) no site ingressorapido.com e nas bilheterias do Allianz Parque sem taxa de conveniência

Alter Bridge

Rock in Rio: 22 de setembro no Palco Mundo

21 de setembro - SÃO PAULO (São Paulo Trip - Allianz Parque)

Ingressos: De R$ 150 (meia entrada cadeira nível 2) a R$ 780 (inteira pista premium) no site ingressorapido.com e nas bilheterias do Allianz Parque sem taxa de conveniência

The Who

Rock in Rio: 23 de setembro no Palco Mundo

21 de setembro - SÃO PAULO (São Paulo Trip - Allianz Parque)

Ingressos: De R$ 150 (meia entrada cadeira nível 2) a R$ 780 (inteira pista premium) no site ingressorapido.com e nas bilheterias do Allianz Parque sem taxa de conveniência

The Kills

Rock in Rio: 21 de setembro no Palco Sunset

23 de setembro - SÃO PAULO (São Paulo Trip - Allianz Parque)

Ingressos: De R$ 150 (meia entrada cadeira nível 2) a R$ 780 (inteira pista premium) no site ingressorapido.com e nas bilheterias do Allianz Parque sem taxa de conveniência

Def Leppard

Rock in Rio: 21 de setembro no Palco Mundo

24 de setembro - SÃO PAULO (São Paulo Trip - Allianz Parque)

Ingressos: De R$ 150 (meia entrada cadeira nível 2) a R$ 780 (inteira pista premium) no site ingressorapido.com e nas bilheterias do Allianz Parque sem taxa de conveniência

Alice Cooper

Rock in Rio: 21 de setembro no Palco Sunset

26 de setembro - SÃO PAULO (São Paulo Trip - Allianz Parque)

Ingressos: De R$ 150 (meia entrada cadeira nível 2) a R$ 780 (inteira pista premium) no site ingressorapido.com e nas bilheterias do Allianz Parque sem taxa de conveniência

Guns N' Roses

Rock in Rio: 23 de setembro no Palco Mundo

26 de setembro - SÃO PAULO (São Paulo Trip - Allianz Parque)

Ingressos: De R$ 150 (meia entrada cadeira nível 2) a R$ 780 (inteira pista premium) no site ingressorapido.com e nas bilheterias do Allianz Parque sem taxa de conveniência

