As duplas Chitaozinho & Xororó e Bruno & Marrone se apresentam no próximo sábado (18) na capital

As vozes mais marcantes do Brasil estarão juntas, neste sábado (18), no Hotel Âncora, em Campo Grande. Em um mesmo palco, com o Projeto "Clássico”, as duplas Chitãozinho & Xororó e Bruno & Marrone vão levar ao público um encontro musical inesquecível marcado por grandes sucessos das duplas.

Canções como “Evidências” e “Fio de cabelo”, que se consagraram nas vozes de Chitãozinho & Xororó e “Vidro fumê” e “Dormi na praça”, hits de Bruno & Marrone serão algumas das pedidas que os artistas vão trazer para Campo Grande no dia 18 de novembro, no Hotel Âncora. Os portões vão ser abertos às 21 horas e a previsão para inicio do show é às 23h59.

O espetáculo que já é um dos mais aguardados em todo o país promete emocionar os fãs e encantar o público campo-grandense com canções consagradas das duas duplas que são umas das maiores e mais respeitadas do país.

Realizado pela Santo Show, o evento continua com ingressos à venda no Gugu Lanches, na loja oficial no Shopping Bosque dos Ipês e na internet no site https://www.guicheweb.com.br/evento/6054. Os ingressos para Pista custam R$ 40,00 (inteira), R$ 20 (meia), e R$ 140,00 Área Premium (inteira) e R$ 95,00 (meia). Já quem preferir ficar acomodado em mesas com 8 cadeiras, o show oferece ainda os setores A, B e Privilege (esgotado). Nos três setores há serviço de open food e open bar.

As duplas

Com mais de quarenta anos de total dedicação à vida artística, Chitãozinho & Xororó sempre mantiveram os mesmos objetivos do início da carreira: produzir música com amor, qualidade e inovação, independentemente dos momentos altos e baixos dentro do gênero musical sertanejo e das constantes mudanças no mercado fonográfico.

Já Bruno & Marrone iniciaram a carreira em 1993, e desde então vem acumulando prêmios e hits de sucesso. Segundo a empresa de monitoramento Crowley Broadcast, de 1999 a 2013, Bruno & Marrone foram os artistas que mais tocaram nas rádios.