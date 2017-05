As divas do sertanejo se apresentam hoje em show Festa das Patroas

Festa das Patroas acontece no estacionamento do Bosque dos Ipês / Divulgação

Nesta sexta-feira, dia 05 de maio, será realizado no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, um dos eventos de sertanejo mais famosos do Brasil.

A Festa das Patroas reúne as cantoras Maiara&Maraisa e Marília Mendonça, que nesta edição convidam para subir ao palco a artista local Paula Mattos.

O show dominado pelas vozes femininas mais consagradas do sertanejo, contará também com a DJ Larissa Lahw para animar os intervalos.

Consideradas as “Patroas” do sertanejo brasileiro, as três cantoras colecionam fãs e há um ano decidiram criar a festa. São mais de cinco horas de show, com músicas que falam de amor, ex-amantes e muita curtição. A abertura dos portões será às 20h e o evento vira a madrugada.

O show tem início às 21h, com abertura dos portões às 20h. Os ingressos variam de R$40,00 a R$300,00 e estão disponíveis para venda no Shopping Bosque dos Ipês, Av. Cônsul Assaf Trad, 4796- Novos Estados.

