As dez capitais brasileiras mais populares no Instagram

Rio de Janeiro é líder no Instagram - Foto: Divulgação

O Brasil é segundo país com maior número de Instagrammers no mundo todo. De acordo com levantamento publicado pela agência de pesquisas americana eMarketer, cerca de 44.9 milhões de brasileiros utilizam a rede social; ficamos atrás apenas dos Estados Unidos com uma base de usuários mais de 85 milhões. Todos os dias milhares de fotos são compartilhadas mostrando experiências, contando histórias e marcando novos destinos. Viajar e Instagram são uma combinação inseparável, por isso, o buscador e comparador de preços para aluguel de temporada, LarDeFérias, fez um levantamento de quais são as 10 capitais mais populares no insta. Confira os resultados abaixo:



1º Lugar - Rio de Janeiro com 23,874,772.00 citações

2º Lugar - São Paulo com 15,285,011.00 citações

3º Lugar - Salvador com 7,408,122.00 citações

4º Lugar - Recife com 6,109,378.00 citações

5º Lugar - Fortaleza com 5,561,477.00 citações

6º Lugar - Brasilia com 5,215,226.00 citações

7º Lugar - Curitiba com 5,037,027.00 citações

8º Lugar - Florianópolis com 4,987,616.00 citações

9º Lugar - Goiânia com 4,245,360.00 citações

10º Lugar - Belo Horizonte com 3,727,693.00 citações

Com mais de 23 milhões de hashtags, a cidade do Rio de Janeiro encabeça a lista das capitais. O bairro da Cidade Maravilhosa com maior presença no Instagram é Copacabana (2.461,126 hashtags) e, como esperado, o monumento mais popular é o Cristo Redentor (739,814 hashtags).

Em segundo lugar da lista está São Paulo com mais de 15 milhões de hashtags. Na capital paulista a região de Vila Madalena aparece como a preferida entre instagramers com mais de 640 mil postagens. Salvador ocupa a terceira colocação, com sua hashtag sendo utilizada em mais de 7 milhões de postagens e o Pelourinho destaca-se como o bairro mais popular (283,518 hashtags).

Recife e Fortaleza seguem a lista ocupando a terceira e quarta colocação e responsáveis por fotos do litoral de tirar o fôlego. Em sexto lugar está a capital do país, Brasília. Comumente associado à política, o planalto central mostra que não fica atrás no seu potencial turístico com mais de 5 milhões de hashtags. Curitiba e Florianópolis representam a região sul no ranking, e, finalmente, Goiânia e Belo Horizonte fecham a lista das 10 capitais mais populares no Instagram. Veja aqui a lista completa com todas as 27 capitais.

A cada dia milhares de novas fotos são postadas e esse ranking pode alterar-se em alguns meses. Fica a pergunta: quais serão as cidades mais populares até o fim do ano?



Metodologia

Foram analisadas as quantidades de hashtags utilizadas em postagens para todas as capitais do Brasil e a partir daí extraídas as 10 mais populares. Os dados foram coletados em 04/04/2019.