As deliciosas sensações do Beach Park chegam aos dois principais shoppings de Campo Grande

Divulgação

Você já imaginou quais serão as suas sensações ao descer em um toboágua? Pois, agora é possível experimentar e nem sequer se molhar! O Beach Park, empreendimento referência em diversão e entretenimento no Brasil, desenvolveu simuladores de duas das maiores atrações do seu parque aquático, o Vaikuntudo e o Insano, que chegam nesta semana em Campo Grade.

Os simuladores estão rodando todo o país e já passaram por Belém, Teresina, São Luís, Cuiabá, BH e Manaus, com o objetivo de fazer com que todos os seus visitantes possam conhecer as atrações de um dos parques mais famosos do Brasil por meio da realidade virtual.

As atrações imperdíveis são gratuitas e ficarão disponíveis todos os dias, até 28 de maio, das 10h às 22h, no Shopping Campo Grande e no Shopping Bosque dos Ipês, localizados na capital sul-mato-grossense.

SERVIÇO

Simulador de realidade virtual do Beach Park

Local: Shopping Campo Grande (Av. Afonso Pena, 4909) e Shopping Bosque dos Ipês (Av. Cônsul Assaf Trad, 4796)

Data: 02/05 até 28/05

Horário: das 10h às 22h

