Grupo Casa apresenta As Aventuras de Bagacinho Quem Conta um Ponto Cria um Conto em: O Pequeno Príncipe

Com muita musica diversão e palhaçaria clássica a turma do Bagacinho cria um espetáculo cheio de poesia, cores e bom humor / Divulgação/Assessoria

Uma trupe de Palhaço que cria sempre uma desculpa para realizar diante do público uma nova aventura. Desta vez a trupe enfrentará o desafio do deserto em uma adaptação de um clássico mundial escrito pelo francês Antoine de Saint-Exupéry - O Pequeno Príncipe. Uma historia que retoma os sonhos e o mistério da infância, reaparecendo lembranças e questionamentos. O homem e o menino recuperam a meninice abrindo uma brecha no tempo, voltando a sentir o perfume das estrelas, a ouvir a voz de uma flor, a ver elefantes dentro de uma serpente repassando assim os valores no sentido da vida. Com muita musica diversão e palhaçaria clássica a turma do Bagacinho cria um espetáculo cheio de poesia, cores e bom humor.

Grupo Casa-Coletivo de Artistas fundamenta sua pesquisa cênica estudando teoricamente nossas raízes culturais e históricas, através da literatura dramática clássica, moderna e contemporânea, dividindo questões através do experimento de materiais não convencionais de dramaturgia, da arte do palhaço, na apropriação das novas mídias e na exploração dos espaços alternativos de representação.

O Grupo Casa afirma sua contribuição na formação de plateia, na construção do sujeito e no enriquecimento cultural do Estado de Mato Grosso do Sul. Para tanto oferece o projeto “ As Aventuras de Bagacinho- Quem conta um ponto cria um conto”, como uma forma de manter crianças e adultos conectados com a forma de expressão mais secular que existe

