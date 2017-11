Dessa vez, eles irão para o reino de uma donzela que nasceu linda e foi muito desejada - Divulgação

Uma trupe de palhaços contadores de histórias usando a imaginação roda os quatro cantos do mundo em busca de aventuras apresentando “As Aventuras de Bagacinho – quem conta um ponto, cria um conto”. O Grupo Casa, através deste projeto, criou, adaptou e encenou mais de trinta aventuras diferentes, desde histórias originais até grandes clássicos dos contos de fada e da literatura dramática mundial. Em todas as aventuras, Bolonhesa (o mais velho da trupe) inventa uma nova “desculpa” para contar uma história que será encenada pelos palhaços Bagacinho (o aventureiro), Mixirica (a princesa sem frescura), Charanga (o músico atrapalhado), Cebolinha (a violonista), Alcaparra (o galã), Carranca (o poeta), Berinjela (o esquisito) e Coringa (o intérprete de Libras).

Dessa vez, eles irão para o reino de uma donzela que nasceu linda e foi muito desejada. Na sua primeira festa foi logo amaldiçoada. Tem mais sonhos que desejos. Vontade de viver não lhe falta. Espera encontrar o príncipe que despertará sua alma.

Uma grande e emocionante aventura que abusa de canções populares, da pantomima italiana, da commedia dell’arte, da contação de historia, da palhaçaria clássica e de técnicas circenses. Para essa versão, o Grupo Casa cria este espetáculo cheio de poesia, cores e bom humor.

O Grupo Casa – Coletivo de Artistas fundamenta sua pesquisa cênica estudando teoricamente nossas raízes culturais e históricas, através da literatura dramática clássica, moderna e contemporânea, dividindo questões através do experimento de materiais não convencionais de dramaturgia, da arte do palhaço, na apropriação das novas mídias e na exploração dos espaços alternativos de representação. O grupo afirma sua contribuição na formação de plateia, na construção do sujeito e no enriquecimento cultural do Estado de Mato Grosso do Sul. Para tanto, oferece o projeto “As Aventuras de Bagacinho – Quem Conta um Ponto Cria um Conto”, como uma forma de manter crianças e adultos conectados com a forma de expressão mais secular que existe.