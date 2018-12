Arte 1 exibe documentário 'Jimi Hendrix: O Herói da Guitarra'

O guitarrista Jimi Hendrix - Divulgação

Será exibido nesta quinta, à 0h, e na sexta, às 7h45 e 16h, no Arte 1, o documentário Jimi Hendrix: O Herói da Guitarra, que é dirigido por Jon Brewer e conta com a narração de Slash.

No filme, grandes nomes do rock como Dave Mason, Eric Clapton e Mic Taylor surgem para falar do legado de Hendrix e por que até hoje ele ainda é considerado um dos músicos mais influentes da história, tido como herói da guitarra. Morto aos 27 anos, o guitarrista lançou seu primeiro single, o clássico Hey Joe, em 1966.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.