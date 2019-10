Arquiteto do programa "Decora", Maurício Arruda apresenta palestra na Capital

No design de produto, Arruda é referência na produção contemporânea brasileira - Foto: Divulgação

O arquiteto e designer Maurício Arruda do programa "Decora" do GNT, vai estar em Campo Grande hoje (02), para a palestra "Design, Inovação e Sustentabilidade", que vai abordar temas sobre sua carreira, práticas de sustentabilidade do desing e a inovação da arquitetura.



No design de produto, Arruda é referência na produção contemporânea brasileira e expõe em galerias e feiras nacionais e internacionais de design, ficando conhecido pelo público que acompanha diariamente as transformações feitas por ele e sua equipe na casa dos brasileiros.

O arquiteto assina coleções para importantes marcas brasileiras de mobiliário. Em 2015, uma de suas criações passou a fazer parte do acervo de Design do Clube de Colecionadores do MAM – Museu de Arte Moderna de São Paulo.

O evento esta sendo realizado pela CASACOR e os ingressos podem ser adquiridos pelo site.

Serviço:



"Design, Inovação e Sustentabilidade" com Maurício Arruda

Abertura: Cris Bava - Diretora de conteúdo CASACOR Nacional

Data: 02/10 (Quarta-feira)

Horário: 17h

Local: Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo