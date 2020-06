Arlindo Cruz volta a falar após mais de três anos depois do AVC

Arlindinho anunciou ainda que vão publicar um novo vídeo mostrando a recuperação de Arlindo - Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Arlindo Cruz está começando a formar as primeiras frases após mais de três anos sem falar devido as sequelas de um AVC em março de 2017. A informação foi revelada por Arlindinho, filho do sambista.

"Ele falou. De 8 a 12 palavras, está começando a querer formar frases. Deve estar naquela cabeça ali já uns 30 sambas para sair. Assim que ele conseguir falar tudo, se Deus permitir, tenho certeza que vai mais uns sambas da melhor qualidade", contou em entrevista transmitida ao vivo no instagram do Teatro Rival.

Desde que Arlindo Cruz recebeu alta do hospital, a família do sambista vem usando as redes sociais para mostrar fotos, gravações e dividir com os fãs a evolução do artista no tratamento.

Em entrevista ao apresentador Jimmy Ieger, Arlindinho anunciou ainda que vão publicar um novo vídeo mostrando a recuperação de Arlindo.