Arezzo apresenta nova coleção em parceria com a Pantone

Para deixar a nova temporada ainda mais colorida, a Arezzo anuncia uma inédita parceria com a Pantone, autoridade em cores mundialmente reconhecida e referência de lifestyle, união que resultou em uma coleção fresh, divertida e a cara da estação.

Nesta collab, a Pantone traz uma cartela de cores ampla e exclusiva para as novas bolsas e sapatos da Arezzo. Os lançamentos são coloridos por sete tons inéditos, além do preto, que ainda ganharam códigos próprios, número que remete ao padrão internacional para especificação e controle da cor.

Os já desejados tênis da marca são a principal sugestão para quem não abre mão do conforto ou prefere o estilo streetwear, e as flats, sandálias e espadrilles acompanham tanto os momentos mais casuais até as situações que pedem por algo mais especial. Os acessórios também já prometem entrar direto para a lista de desejos - as bolsas, mochilas, pochetes e carteiras são práticas e cheias de informação de moda.

Essa explosão de cores é um incentivo para criação de looks charmosos que combinem com o mood alegre e leve da estação mais quente do ano. Muito versáteis, as cores podem ser combinadas entre si, fazendo as vezes de protagonista em uma versão color block, ou facilmente harmonizadas com outras para iluminar uma produção.

Fotografada por Giovanni Bianco, a campanha reforça o perfil democrático novidades, assim como a diversidade de modelos pensada para todos os gostos e personalidades.

A coleção pode ser encontrada a partir da próxima quinta-feira (03.10) em todos os pontos de venda da marca e no site da Arezzo.