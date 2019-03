Após demissão polêmica, Moacyr Franco está de volta ao SBT

Além de Moacyr Franco, o programa também contará com Luana Monalisa, Evandro Santo, Flavia Pavanelli e Caio Mesquita como jurados - Foto: Divulgação

Após ser demitido do SBT no fim de 2017, o humorista Moacyr Franco está de volta à emissora. Ele fará parte do time de jurados do Shadow Brasil, quadro do Programa Raul Gil que estreia no próximo sábado, 9.

À época, Moacyr chegou a afirmar que recebia um "salário insignificante" de "R$ 40 mil", e chegou a se explicar posteriormente: "40 mil são insignificantes diante dos 45 milhões que o SBT queria economizar."

Moacyr estava participava do humorístico A Praça É Nossa, no qual estava havia mais de duas décadas. Seu retorno ocorre cerca de um ano e três meses após a demissão.

Além de Moacyr Franco, o programa também contará com Luana Monalisa, Evandro Santo, Flavia Pavanelli e Caio Mesquita como jurados.

O nome Shadow Brasil remete à palavra "sombra" em inglês, e tem a ver com a dinâmica do programa. Cada candidato se apresenta cantando uma música, sendo exibida apenas a sua silhueta num primeiro momento.

Caso ele consiga o apoio de pelo menos três jurados, ele será revelado para o público e poderá concluir a música que estiver cantando. Do contrário, volta para casa sem sequer ser revelado.