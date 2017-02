Anunciados Alice Cooper, Arthur Brown e Sepultura para o Rock in Rio

O Palco Sunset, do Rock in Rio, anunciou nesta terça, 21, três novas atrações do mundo do metal. O primeiro show, marcado para o dia 21 de setembro, vai reunir Alice Cooper e seu mentor Arthur Brown. Já o segundo, no último dia de evento, 24, o encerramento do Sunset terá apresentação do trash metal de Sepultura, que chega ao Rock in Rio em meio à sua turnê mundial de lançamento de 14º álbum de estúdio, Machine Messiah. A apresentação inclui também o baixista Paulo Jr. e o baterista Eloy Casagrande. O Sunset será a primeira e única apresentação no Brasil com o novo álbum.

"Sem Arthur Brown, não haveria Alice Cooper." Com esta frase, o roqueiro americano confirma a influência direta do inglês em sua performance. Alice Cooper esteve no Rock in Rio 2015, com sua banda Hollywood Vampires.

Seu mentor, o inglês Arthur Brown ganhou fama nos anos 1960 ao se apresentar de maneira incomum, como, por exemplo, usando um capacete de metal que pegava fogo. Já o Sepultura chega ao Palco Sunset como convidado especial, trazendo toda sua estrutura de show, assim como aconteceu com Joss Stone, The Offspring e Jonh Legend, em edições anteriores.

