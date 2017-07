Antony e Gabriel cantam seus sucessos dia 28 em Campo Grande

Antony e Gabriel se apresentam em Campo Grande / MS, no próximo dia 28 de julho, sexta-feira. O evento acontecerá na casa de shows Jeremias, localizada na R. Brilhante, 2128.

Quem nunca ouviu falar em um show pra lá de sertanejo? É assim que é a apresentação dos amigos Antony e Gabriel. Os meninos do estilo “sertanejo bruto”, identificado por timbres graves e melodia que inclui sanfona e viola como instrumentos principais.

Com três anos de carreira gravaram em março o primeiro DVD em escolheram Londrina / PR com participações especiais de Eduardo Costa, Pedro Paulo e Alex e Luíza e Maurílio. “Este DVD foi a realização de um sonho, foram 14 músicas gravadas desde o primeiro vídeo que publicamos no YouTube, agora, no DVD, queremos relembrar alguns destes sucessos, ‘Eu te amo pinga’ é um dos que não pode faltar”, diz Antony. “Estamos ansiosos, para o Varginha Festival e queremos levar muitas surpresas ao público”, completa Gabriel. As músicas que não podem faltar no repertório são “Conselho de Um Amigo”, “TCC”, “Eu te amo pinga”, “São Barreiro”, “Se não for pra dar PT” e “Seu Padre”.

A dupla chega à cidade interpretando seus maiores sucessos e esquentando a região.

Sobre Antony e Gabriel

O que começou como uma brincadeira entre amigos de faculdade - Antony formado em Jornalismo e Gabriel em administração - foi definitivo para projetar a dupla no meio artístico como cantores profissionais.

Em 2014 os paranaenses de Quatiguá, Édico Antônio (Antony) de 29 anos e Jhony Cristhian de Oliveira (Gabriel) de 32 soltaram despretensiosos vídeos caseiros na internet e se destacaram naturalmente com suas publicações, a versão sertaneja que fizeram para a música “Beijinho no ombro” chegou a 50 milhões de views, colocando a dupla entre as mais vistas.

No ano seguinte, já estavam fazendo shows pelo Brasil e com músicas nas rádios. Agora, comemoram com este primeiro registro em vídeo, um sonho para os dois!

Entre os sucesso podemos destacar “TCC” e “Eu te Amo Pinga”. Também foram trabalhadas nas rádios “Bonito pra Você”, “Camisa Listrada” e “Bebendo mais que Opala”. As músicas citadas juntas ultrapassam a marca de 150 milhões de visualizações no canal oficial da dupla no YouTube (um único vídeo bateu). Outro número expressivo é o de curtidas na fanpage, são mais de 1 milhão de seguidores na rede social.

Veja Também

Comentários