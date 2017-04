Antes de temporada internacional, Alok aparece de surpresa em festival de Brasília

Conhecido com um dos melhores do mundo, o DJ Alok foi a principal atração surpresa da Festa Surreal, que aconteceu no último sábado (22) na Torre Digital, um dos principais pontos turísticos de Brasília. O artista segur para turnê internacional e terá presença rara nas festas do Brasil a partir do mês de maio. Com mais de dez horas de duração, a balada se firmou como uma das mais concorridas do Brasil ao atrair 1,5 mil turistas para a capital durante o fim de semana.

Como próprio conceito do evento, o público não toma conhecimento prévio do line-up da noitada. No entanto, por volta das 7h30 da manhã o DJ Alok assumiu as picapes do palco principal com o sucesso Fuego, quando a produtora R2, que assina a festa, preparou um show pirotécnico sincronizado com o sucesso, o que levou o público ovacionar o convidado. “Como é bom estar em Brasília. Obrigado por essa noite inesquecível”, afirmou o DJ durante a apresentação. Outros sucessos como Byomb, Liquid Blue foram tocadas pelo artista. Marcos Zeeba, responsável por dar voz ao hit “Hear Me Now”, também compareceu ao evento.

Outro ponto alto da festa foi a aparição relâmpago do cantor Xand, vocalista do Aviões do Forró. Ele acaba de assumir a banda sem Solange, com quem fez dupla durante dez anos do grupo. A banda levou o público de 4 mil pessoas ao delírio com os sucessos Novinha no chão, Limpando você da minha vida e Fiquei Sabendo. “Essa é uma das primeiras vezes que participo de uma festa onde o Brasil inteiro se encontra. Tá massa demais”, animava-se Xand.

Além deles, a produção convocou ainda para o palco principal o duo Dudu e Alê, Fábio Serra, Matheus Hartmann, Edo Almeida, Rapha Fernandes. O premiado DJ A e Tap também se apresentaram acompanhados da Orquestra Sinfônica, mesclando as batidas eletrônicas à suavidade dos instrumentos musicais. A festa foi encerrada no comandado do trio Make U Sweat, que manteve a pista de dança lotata até às 10h da manhã de domingo.

Com toda a cenografia assinada pelo renomado Andrey Hermuche, o espaço de quase 15 mil metros quadrados de área utilizada contou com dois palcos, área gourmet, spa para descanso, bares espalhados por todo o salão, guarda-volumes e ainda um espaço para intervenções artísticas, como exposições de obras de nomes como Salvador Dalí, Renê Magritte e Max Ernst e artistas circenses espalhados por todo o evento.

Na entrada do evento, um portal giratório movido por um disco, que fazia o público que chegava ter acesso ao universo surreal. “Cada detalhe aqui foi pensado para surpreender. Foram meses de estudo e trabalho e o resultado foi o público que sempre nos prestigia. Esse é o melhor retorno”, comemora Rick Emediato, um dos sócios da R2 produções.

Para recarregar as energias gastas nas dez horas de evento, os convidados tinham acesso à bebidas (vodka Absolut Elyx, whisky Chivas, Licor 43, Gim, tequila Jose Cuervo, energéticos, sucos e água de coco). O chef Marcelo Petrarca assinou a parte gastronômica e ofereceu no menu quitutes como mini-moqueca, macarronada, risoto surreal, hambúrgueres, cachorro quente goumert, pastel, mousse e churros de banana com calda de leite ninho rosa, cor tema da festa.

Picolés e cervejas Stella-Artois foram distribuídos durante todo o evento, que terminou por volta das 10h da manhã. O público aguentou firme e já saiu com a certeza da próxima edição da festança: abril de 2018.

