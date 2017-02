Anitta, Preta Gil e DJ Jesus Luz se apresentam nesta segunda no Camarote Guanabara

O Camarote do Supermercados Guanabara, uma das empresas patrocinadoras oficiais do Carnaval no Sambódromo, terá nesta segunda-feira (27), shows de Anitta, Preta Gil e dos DJs Jesus Luz e Alle. No Sábado das Campeãs (04/03), Ivete Sangalo, Chiclete com Banana e Nego do Borel subirão ao palco do Guanabara.

O local, com cerca de 4.500m², está preparado para receber aproximadamente 1 mil convidados/noite. O espaço, exclusivo para executivos, parceiros e fornecedores, possui quatro ambientes diferentes, divididos em três andares climatizados, com elevador, três bares, tequileiros, bartenders, garçons, uma pista de dança, um palco para shows, além de um espaço zen com massagem, SPA e dois lounges: um com TVs para quem quiser assistir ao desfile e outro com vista total para a avenida. O Camarote inclui ainda estações de massas, culinária japonesa e uma cozinha com 200 m², criada exclusivamente para atender aos convidados.

