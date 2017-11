Anavitória faz show no dia 10 de dezembro em Campo Grande

As duas chegam à Capital para mostrar seu álbum “Anavitória”. Suas músicas transitam entre o pop e o sertanejo, chamando seu estilo de pop rural - Divulgação

Sucesso de visualizações no YouTube, o duo Anavitória se apresenta no dia 10 de dezembro em Campo Grande, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo. Elas foram apadrinhadas pelo músico Tiago Iorc e contabilizam 145 milhões de visualizações em seus vídeos.

As duas chegam à Capital para mostrar seu álbum “Anavitória”. Suas músicas transitam entre o pop e o sertanejo, chamando seu estilo de pop rural.

As dez faixas são assinadas por Ana Caetano, uma das integrantes do duo e três delas foram escritas em parceria com Tiago Iorc. Também há uma regravação de “Tocando em Frente”, clássico de Almir Sater e Renato Teixeira.

O Palácio Popular da Cultura fica na avenida Waldir dos Santos Pereira, sem número, Parque dos Poderes. Os ingressos custam R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia), setores D e F, R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia), setores A, C e E e R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia), setor B. Eles podem ser adquiridos no stand da Pedro Silva Promoções ou pelo site. Mais informações pelo telefone 3326-0105.

SERVIÇO

ONDE COMPRAR:

STAND NO SHOPPING CAMPO GRANDE

- 2º Piso, perto da Riachuelo / Info: (067) 3326 – 0105

PELA INTERNET: www.pedrosilvapromocoes.com.br