'Amor de mãe': o que já se sabe da próxima novela das 9 da Globo

Amor de Mãe, próxima novela das 9 que substituirá A Dona do Pedaço e tem sua estreia prevista para o mês de novembro, já teve diversos detalhes da história divulgados pela Globo, incluindo as protagonistas Adriana Esteves, Taís Araújo e Regina Casé.

No elenco de Amor de Mãe constam ainda nomes como Isis Valverde, Thiago Martins, Juliano Cazarré, Nanda Costa Chay Suede, Vladimir Brichta, Milhem Cortaz, Letícia Lima, Debora Lamm, Enrique Diaz, Tuca Andrada e Malu Galli.

A história da novela se baseará em três mães protagonistas, Lurdes (Regina Casé), Thelma (Adriana Esteves) e Vitória (Taís Araújo). Leia abaixo um pouco mais sobre cada uma delas.

Thelma - papel de Adriana Esteves em Amor de Mãe

Viúva há mais de duas décadas, Thelma tem em seu filho, Danilo (Chay Suede), o foco de sua vida. Ela descobre que o jovem possui um aneurisma inoperável, mas resolve não contar sobre a doença para ele.

Por isso, ela fará uma lista com os últimos desejos de Danilo e busca realizá-los.

A personagem de Adriana Esteves em Amor de Mãe também é administradora de um restaurante português de sua família.

Danilo trabalha com a mãe no restaurante e namora Amanda (Camila Márdila). O garoto foi salvo de um incêndio que vitimou seu pai quando pequeno. O término de seu relacionamento pelo fato de ser muito dependente o fará mudar de visão sobre a vida.

Thelma também é confidente de Lurdes (Regina Casé) e amiga de Durval (Enrique Diaz).

Em comunicado sobre a novela Amor de Mãe divulgado pela Globo, Adriana Esteves comentou as semelhanças que vê entre ela e sua personagem.

"Até agora, acho que o que dá para dizer que tenho em comum com Thelma é uma verdadeira paixão pelos filhos. E uma necessidade muito grande de prepará-los para a vida. Fora isso, somos bem diferentes", afirmou.

Vitória - personagem de Taís Araújo em Amor de Mãe

Vitória é uma advogada de sucesso que defende políticos de "ética duvidosa". É casada com Paulo (Fabrício Boliveira) e tem como meta de vida ser mãe. No passado, sofreu um aborto quando estava grávida de seis meses.

Após se separar do marido, adota Tiago (Pedro Guilherme Rodrigues). Ela ficará grávida novamente após um encontro casual com Davi (Vladimir Brichta) durante o decorrer da novela Amor de Mãe.

Lurdes - papel de Regina Casé em Amor de Mãe

Lurdes é uma mãe de quatro filhos, que veio do Rio Grande do Norte para o sudeste. Um de seus filhos, Domênico, foi vendido aos dois anos de idade pelo seu marido, Jandir (Daniel Ribeiro) para uma traficante no Rio de Janeiro.

A personagem de Regina Casé em Amor de Mãe saiu da cidade ao descobrir o ocorrido e, no caminho, encontrou uma recém-nascida abandonada na estrada, chamada Camila. Lurdes mantém seu sonho de reencontrar o filho, Domenico.

Camila (Jéssica Ellen), despertará a paixão de Danilo, filho de Thelma.