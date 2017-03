Além de Bonito, Coxim e Aquidauana serão paradas do Rally dos Sertões 2017 em Mato Grosso do Sul

Campo Grande (MS) – Coxim e Aquidauana serão duas das três etapas de Mato Grosso do Sul no Rally dos Sertões 2017, a maior competição off road de veículos do Brasil. A disputa de pilotos de carros, motos, quadriciclos e UTVs será entre os dias 19 e 26 de agosto, com largada em Goiânia (GO) e chegada em Bonito. O roteiro da prova foi divulgado nesta semana em São Paulo (SP).

Em território sul-mato-grossense, a corrida conta com apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Turismo (Fundtur). Ao todo, os competidores percorrerão 2.793 quilômetros (1.822 quilômetros de trechos cronometrados), saindo de Goiânia (GO) e passando pelas cidades de Goianésia (GO), Santa Terezinha de Goiás (GO), Aruanã (GO), Barra do Garças (MT), Coxim, Aquidauana e chegada em Bonito.

Em 2017, a competição completa 25 anos de existência, mesmo ano em que o Estado de Mato Grosso do Sul celebra 40 anos da divisão. “Agora, depois de anunciadas as cidades que vão ser etapas do Rally vamos iniciar nossos contatos e visitas com o objetivo de preparar a cadeia produtiva do turismo, que será altamente impactada nessas regiões”, disse o representante do Governo do Estado, Matheus Dauzacker.

“A partir de agora começaremos os preparativos para usufruir de todos os benefícios desse grande evento, que vem coroar os 40 anos da criação de Mato Grosso do Sul”, completou Dauzacker. A cerimônia de anúncio do roteiro contou ainda com as presenças do prefeitos Aluízio São José, de Coxim, e Odilon Ribeiro, de Aquidauana. Vários empresários do trade turístico de Bonito também acompanharam o evento.

Para o diretor-geral da Dunas Race, organizadora do Rally dos Sertões, a edição histórica de 25 anos da competição será inesquecível. “Estamos desenvolvendo um roteiro que irá desafiar os pilotos do início ao fim da disputa. Além disso, o trajeto será de rara beleza, pois a chegada pela primeira vez vai ser em Bonito, em uma das regiões mais incríveis do país”, afirmou.

Após o anúncio das cidades, começa a fase de levantamento das trilhas. Inicialmente por imagens de satélite do Google Earth e depois in-loco, com o diretor de prova Du Sachs conferindo o percurso. As informações coletadas por ele e sua equipe vão se transformar na planilha que irá orientar pilotos e navegadores. O Rally dos Sertões reúne carros, motos, quadriciclos e UTVs.

A estimativa da Dunas Race é que 1,2 mil pessoas, entre pilotos e familiares, estejam em Bonito no encerramento do Rally. Na organização do evento atuam ainda outras 1,7 mil pessoas, entre funcionários e voluntários.

Confira a programação do Rally dos Sertões – 25 anos

16/08/2017

Abertura Área de Box no Autódromo Internacional de Goiânia.

17/08/2017

Vistorias Administrativas e Técnicas no Autódromo Internacional de Goiânia.

18/08/2017

Vistorias Administrativas e Técnicas no Autódromo Internacional de Goiânia.

19/08/2017

Prólogo e Largada Promocional.

20/08/2017

1ª Etapa

Goiânia (GO ) – Goianésia (GO)

Deslocamento Inicial – 120 km

Especial (trecho cronometrado) – 310 km

Deslocamento final – 130 km

Total do dia – 560 km

21/08/2017

2ª Etapa

Goianésia (GO) – Santa Terezinha de Goiás (GO)

Deslocamento Inicial – 54 km

Especial (trecho cronometrado) – 272 km

Deslocamento final -3 km

Total do dia – 329 km

22/08/2017

3ª Etapa

Santa Terezinha de Goiás (GO) – Aruanã (GO)

Deslocamento Inicial – 1 km

Especial (trecho cronometrado) – 270 km

Deslocamento final – 15 km

Total do dia – 286 km

23/08/2017

4ª Etapa

Aruanã (GO) – Barra do Garças (MT)

Deslocamento Inicial – 120 km

Especial (trecho cronometrado) – 240 km

Deslocamento final – 70 km

Total do dia – 430 km

24/08/2017

5ª Etapa

Barra do Garças (MT) – Coxim (MS)

Deslocamento Inicial – 42 km

Especial (trecho cronometrado) – 260 km

Deslocamento final – 130 km

Total do dia – 432 km

25/08/2017

6ª Etapa

Coxim (MS) – Aquidauana (MS)

Deslocamento Inicial – 56 km

Especial (trecho cronometrado) – 240 km

Deslocamento final – 30 km

Total do dia – 326 km

26/08/2017

7ª e última etapa

Aquidauana (MS) – Bonito (MS)

Deslocamento Inicial – 120 km

Especial (trecho cronometrado) – 230 km

Deslocamento final – 80 km

Total do dia – 430 km

Percurso total do Rally dos Sertões – 2.793 km

Especiais (trechos cronometrados) – 1.822 km (65,23%)

Cerimônia de Premiação

