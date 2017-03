Em Dourados, agenda de shows da 53ª Expoagro é divulgada ao público

Os ingressos já estão à venda no site www.ingressonacional.com.br. Outras informações podem ser obtidas junto ao Sindicato Rural de Dourados, no site http://www.sindicatoruraldedourados.com.br / Divulgação/Assessoria

Proporcionar diversão e lazer aos participantes também está entre os objetivos da 53ª Expoagro. E os tradicionais shows, que atraem famílias inteiras ao Parque de Exposições, já estão com datas marcadas. Quem abre a agenda musical da feira é o cantor Luan Santana, no dia 12 de maio, primeiro dia de evento, que traz em seu repertório seus hits de sucesso, incluindo também as músicas de seu último álbum, intitulado como ‘1977’.

As atrações não param por aí. No dia 13 de maio, sábado, sobe ao palco a dupla Chitãozinho e Xororó, recordistas em vendas de discos em todo o Brasil e ganhadores de três prêmios Grammy Latino. A programação musical continua no dia 17, quarta-feira, com dois shows confirmados: Marília Mendonça, famosa por canções que retratam relacionamentos e vida amorosa, como o hit “Infiel”; e a dupla Paulo e Jean, que recentemente gravou seu primeiro DVD, o “Hora de ser feliz”.

Já na sexta-feira, 19 de maio, outras duas atrações prometem agitar o público: o cantor Loubet, conhecido por músicas como “Made in Roça” e “Muié, Chapéu e Butina”; e a dupla Munhoz e Mariano, que já lançou vários hits de sucesso, como “Camaro Amarelo” e “Pen Drive de Modão”.

A programação de shows termina no dia 20 de maio, sábado, com show da dupla Henrique e Diego, que gravou no segundo semestre do ano passado o CD e DVD “De braços abertos”; e Dennis Dj, que também já fez parceria com a dupla.

Os ingressos já estão à venda no site www.ingressonacional.com.br. Outras informações podem ser obtidas junto ao Sindicato Rural de Dourados, no site http://www.sindicatoruraldedourados.com.br/.

Datas:

12/05: Luan Santana

13/05: Chitãozinho e Xororó

17/05: Marília Mendonça / Paulo e Jean

19/05: Loubet / Munhoz e Mariano

20/05: Dennis Dj / Henrique e Diego

Sobre a Expoagro

A Expoagro é uma tradicional feira agropecuária, realizada anualmente pelo Sindicato Rural de Dourados. Em sua 53ª edição, o evento traz ao público as últimas novidades do mercado agrícola e pecuário, exposições, leilões, shows musicais, entre outras atrações. O evento é organizado pela Sato Comunicação e conta com o apoio do Sistema Famasul, OCB-MS e Prefeitura Municipal de Dourados.

Veja Também

Comentários