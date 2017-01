Agência online mapeia o interesse do brasileiro em viagens

Engane-se quem acreditou que viagens não estavam na prioridade dos brasileiros no ano de 2016. Mesmo com cenário econômico de bastante oscilação e o aumento do dólar, os viajantes continuaram a buscar pelos destinos mais populares.

A agência de viagens ViajaNet realizou um levantamento e constatou que em 2016 o brasileiro pesquisou muito mais antes de fechar suas viagens, porém, optou pelos destinos mais tradicionais.

Segundo os dados da pesquisa, as passagens nacionais mais vendidas foram para as cidades de Salvador, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Fortaleza. O gasto com o bilhete aéreo foi de até R$503.

Já os destinos internacionais mais buscados foram: Nova Iorque, Buenos Aires, Miami, Orlando e Santiago. A média de gastos com a passagem foi de até R$1722.

“Notamos em 2016 os brasileiros não desistiram de suas viagens habituais, o norte e nordeste do Brasil e as principais cidades do EUA, foram o grande destaque. Acreditamos que em 2017 esse cenário mude um pouco, já que no final do ano passado percebemos um maior interesse em destinos pouco habituais, como África do Sul”, conta Gustavo Mariotto, Marketing Manager do ViajaNet.

Com 12 feriados prolongados, 2017 promete ser um ano de oportunidades para conhecer novos lugares. “Esse ano terá um número maior de feriados na quinta-feira, o que aumenta a possibilidade para viagens ao exterior”, comenta Mariotto.

