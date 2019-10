Acontece em novembro a primeira edição do "VPC Fashion Show" em Campo Grande

O evento visa proporcionar aos noivos do Estado a oportunidade de fechar contratos de prestação de serviços nos setores de moda e beleza e ainda concorrer a uma viagem de lua de mel, os noivos vão conhecer de perto o trabalho de cada uma das empresas forn - Foto: Divulgação/Assessoria

Acontece no dia 9 de novembro em Campo Grrande, a primeira edição do VPC Fashion Show. O evento já vem sendo considerado um dos maiores eventos de moda e beleza para quem pretende se casar em MS.

O VPC Fashion Show vai contar com desfiles, exposições, talk show, além das presenças confirmadas de Alexandre Taleb consultor de imagem de moda masculina que dará dicas de estilo para empresários e noivos e a estilista carioca Carol Hungria que falará sobre tendência em vestidos de noivas.

O consultor de imagem, Alexandre Taleb

“Não é só do dia do casamento que vivem os noivos. Nosso objetivo é se preocupar desde a roupa do noivado até a da lua de mel, porque todo o processo é importante, cada passo é marcante e precisa ser bem preparado”, diz Paulo Victor, criador do blog Vestidos para Casar e organizador do evento junto com Danubia Helmich e Antonielle Oliveira.

O dia vai contar com marcas selecionadas a dedo e novos talentos como clínicas de estética, salões de beleza, serviços de harmonização facial, barbearias, lojas de roupas, calçados, além das marcas de vestidos e trajes para o grande dia.

Carol Hungria que atende as noivas em seus ateliers no Rio de Janeiro e em São Paulo

O evento visa proporcionar aos noivos do Estado a oportunidade de fechar contratos de prestação de serviços nos setores de moda e beleza e ainda concorrer a uma viagem de lua de mel, os noivos vão conhecer de perto o trabalho de cada uma das empresas fornecedoras. Os interessados podem adquirir o ingresso antecipado através do site fashioshow.vestidosparacasar.com.br.

Para contato com os organizadores do evento, basta enviar um e-mail para: eventos@vestidosparacasar.com.br.

Serviço:

VPC FASHION SHOW

Data: 09/11 - Sábado

Horário: 14h

Local: Buffet Diamond Hall - Av. Mato Grosso, 4840

Ingressos e informações: fashioshow.vestidosparacasar.com.br ou mais informações pelo eventos@vestidosparacasar.com.br.