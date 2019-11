Acontece amanhã em Campo Grande o maior evento de noivos do Estado

O VPC Fashion Show vai contar com desfiles, exposições e talk show - Foto: Divulgação

Acontece amanhã (9), a primeira edição do "VPC Fashion Show", um dos maiores evento de moda e beleza Bridal do Estado. O evento visa proporcionar aos noivos a oportunidade de fechar contratos de prestações de serviços nos setores de moda e beleza e ainda concorrer a uma viagem de lua de mel.

O VPC Fashion Show vai contar com desfiles, exposições, talk show, além das presenças confirmadas de Alexandre Taleb consultor de imagem de moda masculina que dará dicas de estilo para empresários e noivos, a estilista carioca Carol Hungria que falará sobre tendência em vestidos de noivas e com Juliana Comparin que vai dar dicas valiosas para quem está planejando a esperada viagem de lua de mel e também sobre os melhores lugares para viajar a dois, como montar um roteiro de viagens e por fim, fazer as mala.

Palestrantes

Carol Hungria

Iniciou sua carreira na Maria Bonita, criando modelos sob medida para um mercado pequeno e seletivo. Mas foi no universo dos casamentos e festas que Carol se descobriu. E foi pelo desafio e pelo prazer de traduzir o sonho de uma vida em realidade. Há 12 anos foi inaugurado o Atelier Carol, ela atende em seus ateliers no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde as noivas encontram vestidos exclusivos, bientots e de coleções, além de acessórios. São mais de mil noivas e centenas de debutantes e formandas tiveram vestidos assinados por ela, além de um guia de estilo ( O Guia Atemporal das Noivas com Estilo) publicado e considerado a “bíblia das noivas”.

Alexandre Taleb





Filho de comerciantes de tecidos da rua 25 de março. Desde pequeno acompanhava sua família a loja de tecidos da família. Sua trajetória profissional fez com que Taleb retornasse as suas origens e fosse atrás de sua grande paixão. Investiu na consultoria de imagem e para isso não hesitou em buscar a formação profissionais que são referencia na área. Alexandre assessora pessoas e empresas cuidando para que atinjam autencidade, credibilidade e auto confiança através da imagem pessoal.

Recentemente foi convidado a assinar uma linha de camisetas da Tgreen, cujo lucro é destinado ao Instituto Mara Gabrili (IMG). ONG que apoia pesquisas e o paradesporto (atletas com deficiência).

Juliana Comparim

Natural de Campo Grande - MS teve o privilégio de ter a primeira experiência internacional em 1999 aos treze anos de idade, quando morou em Cingapura. Após a faculdade, passou oito meses viajando sozinha de mochila aos custos de uma poupança erguida durante os anos de estágio e um carro que havia vendido. Em 2012, o desejo de compartilhar informações que ajudassem outros viajantes a incentivou a fundar este site. Em janeiro deste ano passou a dedicar se exclusivamente ao site que hoje é a junção da paixão de Juliana pelo universo do turismo com a profissão que escolheu seguir.

Serviço:

VPC FASHION SHOW

Data: 09/11

Horário: 14h

Local: Buffet Diamond Hal – Aveninda Mato Grosso, 4840

Ingresso: fashionshow.vestidosparacasar.com.br

Mais informações: eventos@vestidosparacasar.com.br