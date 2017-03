Abertas as inscrições para o Miss Nova Andradina 2017

Estão abertas as inscrições para a edição 2017 do concurso de beleza Miss Nova Andradina, etapa classificatória para o Miss Mundo MS, Miss Brasil Fashionista e Miss Mato Grosso do Sul Be Emotion, organizado pela TV Bandeirantes.



Neste ano, o evento em Nova Andradina será disputado em quatro categorias: Mini Miss (4 a 8 anos), Miss Infantil (9 a 12 anos), Miss Teen (13 a 17 anos) e Miss Nova Andradina Oficial (18 a 26 anos).



“Nova Andradina ficou por mais de 23 anos sem uma representante na etapa estadual. Agora, pelo segundo ano consecutivo, estamos à frente da organização, colocando de vez a Capital do Vale do Ivinhema na rota de um dos principais eventos de beleza do País”, enfatizou o produtor audiovisual Ângelo Mariano, coordenador regional licenciado do concurso.



Em 2016, o Miss Nova Andradina elegeu Mirela Buss como vencedora da categoria Mini, Maria Cláudia Sanches como ganhadora da categoria Teen e Aline Santana como Miss Nova Andradina Oficial. Com o título, o trio representou o município nas etapas nacional e estadual do concurso.



Júri de referência



A exemplo da última edição, em 2017 a mesa de jurados será uma das mais qualificadas da região Centro-Oeste, com membros do concurso Miss Brasil Fashionista, representantes de agencias de modelo, empresários do ramo, organizadores de concursos de beleza, ex-misses e um jurado surpresa.



Todas as participantes desta edição do Miss Nova Andradina irão receber aulas de passarela, postura e coreografia. Elas também irão posar em ensaios com a fotógrafa Raphaela Godoy e com a Produtora Monte Castelo. Além de vaga nas fases estadual e nacional, as vencedoras de cada uma das quatro categorias irão receber premiação em dinheiro.



Para obter mais informações e/ou se inscrever, basta entrar em contato com a organização do concurso Miss Nova Andradina. O telefone e/ou WhatsApp é o 015 67 9 9641 7783. A página oficial do evento no Facebook pode ser acessada no endereço www.facebook.com/missnovaandradina.

Veja Também

Comentários