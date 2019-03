'ABBA - The History' se apresenta em maio na Capital

O grupo que já que já rodou mais de 120 cidades no Brasil e América Latina, estreia um novo show repaginado com a presença dos cantores Mari Moraes, Patrícia Andrade, Diego Sena e Jheff Saints - Foto: Divulgação

Quem nunca ouviu 'Dancing Queen'? A música da década de 70 que é um grande sucesso do grupo sueco ABBA, se tornou um hit atemporal atravessando gerações e marcando várias épocas, completa em agosto deste ano 43 anos.

No mês de maio a Capital recebe pela quarta vez o grupo "Abba The History", banda formada em 2014 com intuito de comemorar os 40 anos do surgimento da grupo sueco que fez muito sucesso em todo o mundo. Desta vez, a banda traz seu novo show, "A Salute To Abba" que promete fazer o publico reviver e matar saudades com um grande show. O grupo que já que já rodou mais de 120 cidades no Brasil e América Latina, estreia um novo show repaginado com a presença dos cantores Mari Moraes, Patrícia Andrade, Diego Sena e Jheff Saints. A venda dos ingressos para o show será à partir do dia 8 março.

Serviço:

Evento: Show do "Abba The History - A Salute to Abba"

Dia: 11 de maio - Sábado

Horário: 21h

Local: Palácio Popular da Cultura

Postos de Vendas: Stand Pedro Silva Promoções no Shopping Campo Grande - 2º Piso ou pelo site www.pedrosilvapromocoes.com.br

Mais informações: (67) 3326-0105

Classificação: 12 anos